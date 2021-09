$!Cristal Gómez, una nadadora santandereana de talla internacional

Cristal Margarita Gómez Rodríguez es una santandereana de 13 años que desde ya ocupa los primeros lugares en las competencias más importantes de Santander, Colombia y el mundo. A su corta edad, entró al mundo del deporte pisando fuerte. Su último logró ha sido clasificar para la final mundial de aguas abiertas del Oceanman en Egipto. ¡De Santander para el mundo! Hace cinco años empezó a escribir su historia. Los primeros pasos en este mundo, recuerda, los dio por sus problemas de asma y la iniciativa de su madre de enseñarlos a nadar, a ella y a su hermano. Aunque asegura, entre sonrisas tímidas, que fue por el miedo de madre, camuflado en el hecho de que ella tampoco sabía nadar. Debían prepararse para los domingos en familia y los paseos a la playa. “Empecé en la natación motivada por la competitividad de mi hermano. Lo veía participar y eso me impulsó y me hizo querer ser como él. Desde el momento en que decidí dedicar mi vida a este deporte he tenido el apoyo de mi padres. Ellos me acompañan en todo el proceso”.

Lo que inició como un aprendizaje y reto familiar, tiene hoy a esta pequeña talentosa viajando por todo el país y ocupando los primeros lugares en el podio. “El secreto es esforzarse cada día, siempre podremos dar más de nosotros. La palabra rendirse no puede caber aquí. Hay ocasiones en las que nos puede ir mal en un torneo o actividad y eso termina desmotivándonos, pero hay que seguir trabajándolo porque los resultados los vemos a futuro”, señala esta estrella de la natación que no termina de sorprender a competidores, entrenadores y espectadores con sus habilidades y excelentes resultados. El proyecto vincula a jóvenes estudiantes interesados en adquirir nuevas habilidades. (Foto: Sumisnitrada/VANGUARDIA). Jóvenes santandereanos participarán en Euromodelo Joven 2021 Una campeona con convicción “Voy a llegar a los Juegos Olímpicos y me ganaré una medalla allá, ¿y por qué no? Romper un récord olímpico. Me veo en el futuro haciendo eso, expresa con orgullo. Y quienes la han visto competir aplauden de pie su prometedora carrera. Las medallas fueron llegando y ahora, a los 13 años, es una de las nadadoras santandereanas de mayor proyección, no solo en la natación carreras sino en la modalidad de aguas abiertas. La natación le ha dado más que medallas y triunfos, sin restarle importancia, Cristal señala que lo que más disfruta de nadar es la tranquilidad que esto le brinda. “Lo que más disfruto es la calma que me causa nadar. Me gusta también estar con mis compañeros de grupo, hablar, jugar, charlar. Cuando estoy compitiendo disfruto mucho de la adrenalina que me invade, de esas ganas de querer ganar”.

“Siempre me ha gustado la natación. No me veo practicando otro deporte”

Un historial lleno de triunfos Ha competido en Pereira, Bogotá, San Andrés, Antioquia, República Dominicana y Miami. En estos lugares ha conseguido “muchos logros, trofeos, medallas y alegrías para mis padres”. En los dos eventos nacionales en los que participó en 2020, Cristal Gómez consiguió seis medallas de oro. Ganó todas las pruebas disputadas. En sus más recientes competencias, obtuvo medallas de bronce y plata. Cuando se trata de Santander lo deja todo en la competencia. En junio, en Natación Carreras en los Juegos Nacionales Interligas, obtuvo oro en 50 metros pecho, oro en 200 m. pecho, bronce en 100 m. pecho, bronce en 1500 m. libres. Fue la única mujer en traer oros para el departamento.

“No paren de intentarlo. No se dejen desmotivar por una pérdida en el podio. Siempre valdrá la pena intentarlo”