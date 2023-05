¡Cuidado con el sol! Consejos para estar protegidos

Consejos útiles

- Si sufres de acné, no te apliques ningún producto como las bases de maquillaje, el calor genera más sudoración y esto puede tapar más los poros.

- No pienses que basta con proteger solo la piel de la cara, también debes proteger todas las partes del cuerpo que están expuestas.

- No uses bronceadores.

- No te expongas al sol de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., son las horas en las que puede ser más fuerte.

“El sol tiene efectos positivos y negativos. En pequeñas dosis y con rayos UV no tan fuertes, ayuda a generar Vitamina D. Sin embargo, cuando la radiación UV es alta (entre las 10:00 a.m. y hasta las 4:00 o 5:00 p.m.) no solo pueden generar quemaduras en la piel, sino que pueden afectar el ADN de las células, aumentando las posibilidades de que más adelante sufras alteraciones severas que pueden causar cáncer en la piel”, señala la experta.

Mitos y verdades sobre la exposición al sol

En la sociedad circulan muchas creencias falsas sobre la exposición a los rayos ultravioleta y sus efectos. Te aclaramos algunas dudas y compartimos las evidencias científicas:

1. “Debajo del agua no te quemas”. ¡Falso! Los rayos UV no solo la atraviesan, sino que también rebotan en su superficie, por lo que afectan más intensamente a las partes del cuerpo que no están sumergidas en el agua.

2. “La arena y el agua reflejan los rayos”. ¡Verdadero! Ambas lo hacen, por eso hay que protegerse tanto de la radiación directa como de la difusa.

3. “Si estoy a la sombra no me quemo”. ¡Falso! Es verdad que nos escuda de los rayos directos, pero no de la radiación difusa, por lo que también debemos utilizar protector.

4. “El bloqueador me vuelve indestructible”. ¡Falso! Que nos pongamos bloqueador no significa que deje de ser dañino estar durante mucho tiempo bajo el sol o hacerlo durante las horas centrales del día. Estos productos solo protegen durante algún tiempo, después, la radiación UV es más dañina.

5. ¿Los efectos del sol sobre la piel se acumulan?. ¡Verdadero! La piel tiene memoria y, a medida que pasan los años, la capacidad del cuerpo para reparar los daños producidos va disminuyendo.