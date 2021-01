Over the Rainbow, 177 apariciones.

Walking on Sunshine, 75 apariciones.

Es una canción compuesta por Kimberley Rew del grupo Katrina and the Waves y editada en el álbum debut de la banda, Walking on Sunshine, en 1983. Se ha destacado en varias películas, incluyendo American Psycho (2000), Alta fidelidad (2000), Ask Max (1986), El secreto de mi éxito (1987), Daddy Day Care (2003), Bean (1997), Mira quién habla (1989), Moon (2009), y Into the Wild Green Yonder (2009). Se escuchó en el tráiler de cinco minutos para Bye Bye Love (1995).