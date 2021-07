“Recibí una propuesta de trabajo a través del doctor Héctor Hernández y el Instituto del Corazón de Bucaramanga. En ese momento yo me encontraba trabajando en Venezuela y tuve la oportunidad de conocerme con el doctor Hernández en un evento internacional de cardiología intervencionista. Ahí empezamos a hacer el contacto y posteriormente terminaron haciéndome una propuesta. Cuando vine a la entrevista y conocí la ciudad, quedé enamoradísimo de Bucaramanga y no lo pensé dos veces en venirme”, recuerda con melancolía.

Así pues, Alejandro empacó su estetoscopio, sus ilusiones y sus ganas de servir. Viajó 1.040,7 km hasta la ‘ciudad de los parques’ y comenzó su camino en el Instituto del Corazón, en donde sigue trabajando. Actualmente cumple labores como cardiólogo clínico intervencionista dentro del Instituto del Corazón de Bucaramanga, que a su vez tiene sede en la Clínica Foscal, Clínica Foscal Internacional y en la Clínica Chicamocha. Ofrece servicios de consulta de cardiología y también hace procedimientos de intervencionismo en cardiología intervencionista. Adicionalmente, hace tres años es profesor de posgrado de medicina interna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Alguna vez fue juzgado por su acento. Uno que otro paciente se incomodó con su nacionalidad, pero eso nunca fue un obstáculo para Alejandro, quien sigue con el deseo de aportar a la salud colombiana y la educación de los internistas ‘cafeteros’. “Cuando yo me vine no se había detectado tanto la migración en masa de venezolanos a Colombia, entonces al principio era algo como extraño que un venezolano estuviera por acá en la ciudad y hubiera llegado un médico venezolano porque no estaban acostumbrados, o no se había visto eso. Al principio realmente la receptividad y la acogida por todo el personal desde el punto de vista médico y todos mis compañeros de trabajo fue fantástica. Me sentí desde el primer día como en casa. También fue muy fácil adaptarme a la ciudad, acá se vive sumamente bien, la gente es muy amable y se tienen muchas costumbres muy similares a las de Venezuela”, afirma.

Un proyecto de vida diferente

Nunca es fácil dejar la comodidad de lo que ya se conoce, eso lo tiene claro Alejandro y todos los que alguna vez emigraron. Sánchez cambió la dirección de su vida. Replanteó sus objetivos, metas, propósitos y plantó raíces en Bucaramanga. “Yo creo que eso forma parte del proceso de migración. Era un cambio totalmente necesario porque yo estaba consciente de que era difícil un futuro en Venezuela de acuerdo a mis expectativas”, sostiene haciendo una mirada al pasado. Siete años después se detiene a analizar y concluye que fue algo positivo, ya que hoy en día se siente contento y satisfecho, califica haber migrado como la mejor decisión que ha tomado en su vida.