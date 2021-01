¿A quién no le gustan las galletas? Aquí te dejamos una receta súper familiar para que, en familia, preparen unas deliciosas galletas. Mezcla en un bowl la harina con la avena, el azúcar y el coco. Funde la mantequilla y añade el jarabe o miel, luego disuelve el bicarbonato en el agua y agrega la mantequilla, con la sartén ya fuera del fuego. Forma un pequeño hueco en la mezcla de harina y vierte la mezcla anterior.

No hay mejor manera de iniciar el día que con un desayuno en familia, compartiendo con los que amas y con tu comida favorita. Pónganse de acuerdo para preparar una receta que les guste a todos y, ¡desayunen a nombre de los Reyes Magos!

Aunque acá en tu país la entrega de regalos es el 24 de diciembre, en muchos países del mundo este magno evento aún no ocurre, ¡están esperando a los Reyes Magos! Así que si el niño Dios no te ha entregado tu regalo, ¡no te preocupes!, ellos ya van en camino y cargados de obsequios. ¡No pierdas la fe!

Una de las comidas tradicionales, mayoritariamente en España, es el ronsón. Es una especie de pan de masa fina con forma de anillo, más o menos redondeado, decorado con trozos de frutas confitadas de muchos colores. Desde el último tercio del siglo XX suele añadirse nata, crema, chocolate o trufa en su interior.

¿Cómo celebrar reyes?

¡Pórtate bien!

Según la tradición, si te has portado bien recibirás tu regalo sino tendrás carbón. Aunque nosotros no celebremos la tradición con regalos sí podrías adoptar una nueva actividad para este día. Piensa en los regalos que no se pueden comprar, aquellos que vienen del corazón y por los que debes trabajar a diario y sin autoengañarte.

Lista de deseos: Escribe una carta honesta, libre y que puedas mantener en secreto para que sea más cómodo para ti. Escribe todas aquellas cosas que quieres trabajar en ti, los aspectos que quieres mejor para dar tu mejor versión a los demás y las fortalezas que vas a pulir. Comienzo de año siempre es una buena excusa para esos deseos que postergamos el año anterior.

Una tarea de todos los días: Fija unos tiempos y unos objetivos específicos que debes alcanzar para conseguir tu mejor versión. Si es necesario, relee tu carta todos los días para que olvides tus objetivos.

Da un regalo: No olvides que no solo se trata de recibir. Puedes hacer donaciones a aquellos que no tuvieron la oportunidad de compartir una navidad próspera o con muchos lujos. Siempre habrá alguien que necesite tu ayuda.