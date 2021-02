Conocer los clásicos de la literatura de fantasía y leer miles y miles de historias fuera de este mundo te harán desear tener la tuya. Aquí te contamos las claves para empezar a escribir.

¿Quién?

Escoge al protagonista de tu historia. Bautízalo con un nombre interesante, pero que tus lectores puedan recordar fácilmente. Recuerda que tu historia girará en torno a él.

¿Dónde?

Si escribes fantasía o ciencia ficción, tendrás que hacer que tu historia suceda en un mundo que esté fuera de lo común. Podrá existir la magia, los seres humanos tal vez sean capaces de viajar en el tiempo o tal vez tus protagonistas tengan el don de volar... Es necesario que dejes esto claro a tus lectores, para que ambos sigan la misma historia.

Introduce, cuanto antes, todos los aspectos que diferencian el mundo especial de tu novela de nuestro mundo ordinario. Si es posible, en los primeros párrafos.

Y nunca, ¡nunca!, hagas que tu protagonista escape volando en el enfrentamiento final de la novela, si no ha volado en ninguna de las páginas anteriores.

¿Cuál es su poder?

Aquel personaje protagonista de tu historia debe tener poderes o dotes mágicos que lo hagan sobresalir de los demás personajes. Describe bien cuáles serán esas características y asegúrate de incluirlas a lo largo de toda la historia.

Todo guerrero aparentemente imbatible tiene un punto débil. Todo don tiene un precio, aunque el beneficiario de ese don no lo sepa en el momento en el que lo recibe. Todo hechizo exige algo a cambio.

¿No es así también en nuestro mundo? ¡No hagas que tu mundo fantástico sea menos real que la vida misma! También debes pensar en esos detalles.

¿Dónde está la magia?

El objetivo debe ser contar una buena historia. No permitas que la magia te lleve por otro camino y te pierdas en el maravilloso mundo que has creado. Retoma siempre los personajes para llevar el hilo de la historia.

Natalia Leal Vesga, la autora de “Tres historias divertidas para personas como tú”, tiene unos recomendados especiales para ti.

- Valeria Varita: La serie trata sobre un hada llamada Felicity Wishes y sus amigas Holly, Polly, Daisy y Winnie. Felicity vive en una ciudad ficticia llamada Little Blossoming, en Fairy World. Es similar al mundo humano con varias excepciones clave: no hay edad, nacimiento o muerte, no hay hombres, no se come carne, no hay dinero, no hay maldad ni crimen.

- Gerónimo Stilton, Elisabetta Dami: Geronimo Stilton dirige El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los Ratones, pero su verdadera pasión es escribir libros.

- Bat Pat, Roberto Pavanello: Esta es la historia de un pequeño murciélago de color violeta con grandes orejas que vive en la cripta de un cementerio. Se dedica a escribir libros escalofriantes sobre brujas, fantasmas, monstruos y vampiros.

- Aladino y la lámpara maravillosa, Antoine Galland: La historia trata de un joven pobre en una ciudad del Medio Oriente llamado Aladino, que es reclutado por un brujo malvado, haciéndose pasar por hermano de su fallecido padre, para que le ayude a recuperar una lámpara de aceite maravillosa de una cueva mágica que apresa a quien entra en ella.

- El maravilloso Mago de Oz, Lyman Frank Baum: Una niña estadounidense es arrastrada por un tornado en el estado de Kansas hasta una tierra de fantasía donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios.

- Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como don Quijote de la Mancha.