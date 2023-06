“¿Estás de mi lado?: Una historia de Nataly Rozz y Diana Mendoza

Nicole Natalia Cote Rozo y Diana Cristina Mendoza son dos jóvenes de 16 años apasionadas por la lectura y la escritura. A finales del año pasado se aventuraron a escribir una historia juntas. Hoy ya está disponible para todos aquellos que deseen sumergirse en la historia.

Aunque estas jóvenes escritoras se mueven por varios temas escabrosos y dolorosos, la amistad es el tema central de “¿Estás de mi lado?”.

“Consideramos que todos los jóvenes deben entender que la amistad es un valor súper importante que aporta mucho a la vida para todos. Nos ayuda con la aceptación y a crear ese vínculo que nos permita desarrollar compasión y empatía hacia los demás”, explica Natalia, quien se identifica bajo el seudónimo de Nataly Rozz.

Natalia, quien escribe desde los 12 años, fue quien motivó e invitó a Diana a ser parte de esta historia que arrancó en 2019, pero que solo hasta que se conocieron se volvió una realidad.

“Cuando Natalia me contó la idea no dudé un instante en decirle que sí. Estaba muy emocionada porque pasó de improvisto y desde ese momento estuve imaginando cómo iba a ser todo. El día siguiente cuando fuimos al colegio y ella me mostró el cuaderno donde anotaríamos las ideas, todo esa imaginación se iba convirtiendo en realidad y me sentía muy alegre de poder estar haciéndolo. Durante los tiempos de las clases, nos poníamos en un rincón del salón y allí, donde nadie nos escuchara, escribíamos poemas o partes de la historia”, cuenta Diana.