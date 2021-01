Y ahora, ¿diremos adiós a la gran pantalla?

Las plataformas de streaming guían el espectáculo y tienen el protagonismo en este cambio de paradigma hacia lo digital. Es claro que las series de Netflix y otras plataformas emergentes dominan las opciones de entretenimiento hoy en día.

Sin embargo, para hablar de un desplazamiento u olvido de la gran pantalla tendríamos que tocar otros temas, pues según los críticos este no se acabará por la llegada del contenido a casa. Habría que contemplar la crisis que atraviesan las salas de cine por la pandemia, las pocas ayudas a los gremios de la industria y las escasas posibilidades que tienen los actores en medio de la crisis.

Muchos expertos coinciden en que falta mucho tiempo para que esto ocurra, si es que pasa. Mientras tanto, te dejamos algunos de los éxitos que puedes disfrutar en casa, antes de poder volver a disfrutar de la experiencia del cine y el olor a palomitas en la sala.

Disney Plus

La llegada a Latinoamérica del servicio de transmisión Disney Plus ha puesto a nuestra disposición un impresionante catálogo de más de 600 series y películas, que incluye gran parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Para que no pierdas tiempo buscando, seleccionamos para ti algunas de las mejores películas de Disney Plus que puedes ver.

- Soul

- Thor: Ragnarok

- Togo (2019)

- The Muppet Movie

- Stargirl (2020)

- Willow (1988)

- Hamilton

- The Princess Bride

- Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza

- Mulan (2020)

- The Nightmare Before Christmas

- Moana

- Iron Man

- Maléfica (2014)

- The One and Only Ivan

- Black Panther

- Big Hero 6

- Unidos (2020)

- X-Men: Days of Future Past

Amazon Prime Video

En Prime video hay producciones de todo tipo, de animación o no, para que nadie se aburra en casa y puedan disfrutar todos por igual. Hay algunos títulos súper conocidos como Mi villano favorito, y otros títulos adorables aunque no con tanto éxito, que seguro te gustarán.

- Teen Titans Go! La película

- Gru: Mi villano favorito

- Rango

- Ballerina

- Monstruos contra alienígenas

- La gallina Turuleca

- Air Bud

- Hotel para perros

- Peter Rabbit

- Megamind

- Kung Fu Panda

- Angry Birds: La Película

- Alvin y las ardillas

- Cómo entrenar a tu dragon

- Chicken Run

- Ernest y Celestine

Netflix

Todos nos merecemos crecer con películas emocionantes e interesantes. En ocasiones habrá escenas que peguen algún susto o nos saque alguna lagrima de tristeza. Pero todas están llenas de valores y, lo más importante, están dotadas de gran pericia cinematográfica. En Netflix podrás encontrar algunos de los clásicos obligatorios.

- ‘Mi vecino Totoro’ (Hayao Miyazaki, 1988)

- ‘La ruta hacia El Dorado’ (Bibo Bergeron y Don Paul, 2000)

- ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ (Tim Burton, 2005)

- ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ (Chris Columbus, 2001)

- ‘Haru en el reino de los gatos’ (Hiroyuki Morita, 2002)

- ‘Jumanji’ (Joe Johnston, 1995)

- ‘La historia interminable’ (Wolfgang Petersen, 1984)

- ‘¡Liberad a Willy!’ (Simon Wincer, 1993)

- ‘Mascotas’ (Chris Renaud y Yarrow Cheney, 2016)

- ‘Matilda’ (Danny DeVito, 1996)

- ‘Shrek’ (Andrew Adamson y Vicky Jemson, 2001)

- ‘Shrek 2’ (Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, 2004)

- ‘Space Jam’ (Joe Pytka, 1996)

- ‘Ponyo en el acantilado’ (Hayao Miyazaki, 2008)