El próximo título del desarrollador de Deliver Us the Moon, KeokeN Interactive, Deliver Us Mars es una aventura de ciencia ficción en la que la humanidad está al borde de la extinción. La historia sigue la misión de un equipo para recuperar naves coloniales robadas por una fuerza misteriosa llamada Outward. Si puede estar a la altura de la historia del primer juego, Deliver Us Mars será un juego obligatorio para cualquier astronauta ansioso.

Hogwarts Legacy (PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 10 de Febrero