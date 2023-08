Explorando roles de género: Un viaje a la igualdad y diversidad

Esta semana tuvimos una reunión especial. Estudiantes y habitantes del barrio Campohermoso nos recibieron en la institución educativa para poder compartir un taller de género. Tuvimos un gran reto, ya que cada una de nuestros nuevos ‘panitas’ y amigos crecieron en familias muy diferentes, en otras ciudades y en otros países. A todos les enseñaron sobre las características físicas y los roles que corresponden a los hombres y a las mujeres. Tenían una idea de aquellas tareas y labores que debían hacer en sus hogares, pero no sabían si estaban del todo bien. Precisamente, para eso nos reunimos con ellos, para hablar de los nuevos roles de género. ¡Aquí te contamos todo lo que vivimos en el taller!

Roles de género: Hablamos sobre los roles de género masculinos y femeninos. No fue una tarea tan fácil, porque todos los habitantes del sector tenían opiniones diferentes, pero al final pudimos llegar a unos acuerdos. Entendimos que los roles son patrones que definen, en la práctica, cómo debemos pensar, sentir y actuar las personas dentro de un grupo o categoría social. Es decir, son el conjunto de tareas y funciones concretas que se presuponen (se dan por sentado) y que tienen su origen en los estereotipos. Juntas llegamos a la determinación de que los roles ahora deben basarse en nuestros deseos, habilidades y talentos, no por el hecho de ser hombres o mujeres.

Masculinidades positivas y corresponsables: También compartimos experiencias. Identificamos las tareas que tenemos en casa y quiénes son los responsables de cada una. Aprendimos que las masculinidades son procesos y no grupos de personas, que no deben estar asignadas exclusivamente a los hombres. Debemos contribuir a la construcción de masculinidades positivas y corresponsables, aprender que papá y mamá, o todos los miembros de hogar, debemos asumir un rol importante, pero no exclusivo.

Las voces de los participantes

Luna Carolina Caicedo “Aprendí muchas cosas, sobre la igualdad de género, el hecho de que las mujeres no son menos que los hombres, y viceversa. Lo que más me gustó del taller fue la actividad inicial, la línea en la que debíamos pasar al frente y conocernos, decir si nos sentíamos identificados con algunas de las situaciones que la tallerista nos estaba indicando”. Breiner Andrés Mina “Me gusto mucho estar aquí, ya que me ayudó a entender más cosas. Me llevo un gran recuerdo a mi casa. Podré explicarle más cosas a mis tías y que ellas me orienten para aprender y ser mejor en la vida”.