“Mi mayor sueño es adornar con mi voz todas las tarimas del mundo. Además de ser una gran abogada”

La fuerza de su voz interior

La Fundación Hope, su actual hogar y donde estudia con profesores voluntarios; La Fundación Sanar y la ‘Zona Feliz’ del Hospital Universitario de Santander, han sido testigos del talento que desborda Karol cuando toma un micrófono.

Cada vez que se agenda una actividad, Karol es la protagonista. Su voz y su carisma inundan el escenario. “Mi talento es innato. No he ido nunca a una academia de música, solo he practicado en mi casa. Antes mi mamá me compraba CD y así podía practicar las canciones. Ahora, escucho música en Youtube. Las escucho una y otra, y otra vez”.

Bien dicen que la práctica hace al maestro, y Karol no está lejos de convertirse en un referente de la música popular, su género favorito. Está convencida de su talento y asegura que se debe a su público, a quién dedica su repertorio. Allí, entre ellos, siempre está su mamá, su más fiel admiradora.