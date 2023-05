La música: el legado de la familia Serrano Gaviria

El Día de la Madre, por ejemplo, fue el último fin de semana en el que más presentaciones tuvieron y en el que el cansancio no les impidió hacer lo que les apasiona.

Salir a acompañar a sus padres a los eventos familiares los llena de emoción. Y aunque los nervios siguen estando presentes cada fin de semana, el talento opaca cualquier pequeño detalle que no les permita brillar con el encanto que los caracteriza.

Una puesta en escena angelical y divertida

En 2020, en medio de la pandemia, cuando la familia decidió consolidarse como la Dinastía Serrano, ‘Lupita’ empezó a formar parte del equipo. Fue en las novenas de Aguinaldos cuando descubrió su primera canción favorita: Rodolfo El Reno.

A partir de allí se enamoró de la música y empezó a explorar las rondas infantiles, algunas rancheras y las canciones más icónicas de Shakira, su artista favorita.

“Mi papá me llamó un día a la habitación donde estaba practicando y me dijo que si quería probar con una nueva canción y me dijo que intentara aprenderla”. Desde ese día ‘Te quiero a ti mamá’ es su canción favorita.

Aunque la ducha sigue siendo su escenario favorito porque allí puede cantar sin miedo a nada, a todo pulmón y hasta imitando la voz de Shakira, los escenarios también la llenan de emoción, le gusta escuchar los cálidos aplausos de su público.

Karol G es otra de las artistas que ‘Lupita’ disfruta escuchar. Aunque en este momento está explorando diferentes géneros para descubrir cuál es su favorito y cuál es el que prefiere interpretar. Porque aunque el futuro parece lejano, ella ya se visualiza como una “cantante famosa como Shakira, cantando en escenarios muy grandes y con muchas personas aplaudiendo”.