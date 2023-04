Sofía Mikhailova es trilliza. Nació en Moscú, en medio de una familia dedicada a la docencia. Cuando tenía 16 años, sin saber una sola palabra en español, tuvo que dejar su país, su casa, su colegio, sus sueños y sus amigos, para viajar a Colombia. Todo parecía derrumbarse. Las cosas en Rusia no estaban bien.

Su hija, Isabella, es la razón de su vida. En esta foto tenía cinco años, pero hoy ya tiene 17 y es porrista profesional de la Academia Elite All Stars.

“En el año 2005, mi hermana Tatiana fue nombrada en el Colegio Oriente Miraflores y yo en este año tuve a mi hija Isabella y me dediqué a criarla”.

Pero su mayor experiencia laboral llegó el año pasado, en octubre pasado, cuando fue contratada en el Colegio Campo Hermoso como docente de Inglés. “Mi mayor experiencia laboral se encuentra es está comuna de Bucaramanga. Estoy desde octubre del año pasado, prácticamente soy docente nueva. Me han recibido con mucho cariño y me he adaptado muy rápido”, dice.