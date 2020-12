Planeemos una noche mágica mientras aprendemos de ella.

1. Planeación:

Ya está claro que la navidad no puede ser como antes, pero esto no quiere decir que no podamos sentirnos cerca de los seres que amamos. Una buena planeación será clave para no dejar a nadie por fuera de las celebraciones y para cuidarnos en familia.

Recuerda que debemos evitar las aglomeraciones, así que si tienes una familia numerosa es mejor definir quienes estarán en casa y quienes se conectarán por videollamada. No olvides que lo más importante es que todos sepan que no están solos, aún en la distancia.

2. Lista de compras:

Regalos, adornos, cenas, compras, más compras... Es probable que estos días nos convirtamos un poco en ‘grinchs’ y nos perdamos en el afán de tener todas las compras listas, lo que nos lleva a olvidarnos de lo especial que pueden llegar a ser estas fechas.

Luego de haber discutido en familia cómo será la noche de Navidad, deberán hacer una lista de ingredientes para la cena, invitados, regalos, adornos, y los elementos que necesiten para las actividades planeadas.

Recuerda planear también la comida del día siguiente para que no deban salir, dado que muchos lugares estarán cerrados. Ten todo en mente, y luego con papel y lápiz haz ‘check’ para que no se pase ningún detalle.

3. Recetas:

Muñeco de nieve