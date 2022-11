Los ‘panitas’ y amigos están a un paso de convertirse en reporteros de la era digital

La experiencia en el set

“Este fue un espacio muy importante para todos los muchachos, ya que con ellos pudimos experimentar, en todo lo relacionado con innovación, las nuevas tendencias, los nuevos formatos en la producción audiovisual. Pudieron conocer qué es lo que ocurre detrás de cámaras en las transmisiones. Todo lo que no se ve al aire.

¿Qué opinan los protagonistas?

Karlianny Tirado

“Lo que más me ha gustado de estos talleres es que todos podemos participar, opinar y ser siempre los protagonistas. Además, nos podemos preparar desde ya por si queremos convertirnos en reporteros o periodistas más adelante”.

Angela Jacome

“La actividad me pareció muy divertida. Me encantó ser la fotografa y aprender que no hay que tener miedo de equivocarse ni a demostrar lo que somos”.

Sofía Vargas

“Me gustó mucho que pudimos aprender muchas cosas, como editar video y estar preparados para salir ante las cámaras. Al principió tenía un poco de nervios, pero luego entré en confianza gracias al trabajo en equipo de todos los compañeros. Me gustó mucho la experiencia”.

Scarlet Rangel

“Me gustó aprender tantas cosas y perderle miedo a la cámara. Estos talleres nos permiten conocer a nosotros mismos y a nuestros compañeros”.

Yesid Rincón

“En el tema que nos dio Luisa Melgarejo con el taller me sentí muy cómodo, aprendí mucho. Practicamos con las cámaras y aprendimos de lo audiovisual. Voy a usar esto para poder entrevistar a mis compañeros y conocer sus historias”.