$!Luciana Mayorga Silva: la dulce voz que conquista a Santander

Esta talentosa bumanguesa siempre ha estado rodeada de la música, pero hasta hace poco se atrevió a ser la protagonista y estrella de los escenarios de la ciudad, esos donde acompaña un centenar de celebraciones que quedan en la memoria de su público. “Mi papá toca algunos instrumentos y eso me llevó a explorar más de la música”.

“Quiero decirle a todos los niños que luchen por sus sueños, que disfruten su niñez y que sean felices”

Una artista comprometida

Para Luciana no hay ningún secreto o fórmula mágica para convertirse en una gran estrella de la música. Para esta joven artista la disciplina y el deseo de estar en constante aprendizaje son los que llevan a las personas a alcanzar sus sueños. Esa es la estrategia que ella sigue día a día, sin parar. Y es la misma que la ha llevado a estar en las tarimas de los centros comerciales de la ciudad, restaurantes y en festivales locales.

“Tengo muchas cosas por mejorar y aún me encuentro en la etapa de aprendizaje”, pero su talento casi que no deja ver aquellas falencias a las que Luciana se refiere. Al tomar el micrófono e inundar el escenario con su angelical voz y puesta en escena, no hay forma de notar si hay algo por mejorar. El talento es indiscutible.