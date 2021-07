Luisa Fernanda Mantilla Quintero es una pequeña de 10 años que vive en Bucaramanga. Desde muy niña desarrolló el interés por las manualidades, y se concentro en buscar la manera de crear pobras de arte con papel. Por eso, actualmente se destaca por su destreza con el ‘craft’, que consiste en realizar figuras a escala y figuras 3D con papel.

Esta talentosa niña. realiza los diseños o ‘plantillas’ en sus cuadernos, y cuidadosamente se fija en cada medida y detalle para que al momento de armar la figura tome la forma ideal.

“Lo más fácil de mi talento es hacer las plantillas, me fijo de que las medidas sean las correctas para que cuando recorte y pegue, todo cuadre bien y mis muñecos cobren vida”, agrega Luisa.

Youtube ha sido una herramienta de mucha ayuda para mejorar sus técnicas y pulir su destreza con el papel. Según Luisa, comenzó juiciosa a realizar más figuras hace un año durante pandemia, con ayuda de su ídola ‘Migui Craft’, una youtuber que se encarga de realizar tutoriales, ha mejorado su talento, y ha podido crear nuevos personajes para su familia de amigos de papel.

De las obras que ha realizado, su favorita es la casa, ya que se fijó muy meticulosamente en cada detalle. Creó una cama, una librería, un horno, unos cofres y está hecha con mucho amor, según las declaraciones de la niña.

Una idea pequeña, puede convertirse en algo grande...

Luisa Fernanda nos contó que está pensando en comenzar un emprendimiento con sus obras de papel. Su idea es desarrollar muchos más plantillas, dependiendo del gusto o la preferencia de sus compradores, y comenzar a vender sus obras. “Ahora estoy pensando en empezar un pequeño negocio con mis ‘crafts’.

Quiero hacer figuras de diferentes temas, tamaños, colores y gustos, para que la gente se interese en este arte y comience a comprar. Es una idea que tengo a futuro, que nace de algo pequeño, pero puede llegar a ser una gran empresa”, comenta la pequeña con mucha emoción. Agrega que sus padres la apoyan en cada paso y con cada idea que tiene.

Su arte siempre ha sido recibido con amor

“Agradezco mucho a mis padres y mis hermanas porque siempre me han acompañado y nunca han dudado de mi, lo que más me gusta es ver su cara de felicidad cuando les muestro un nuevo muñequito, o cuando se los regalo a ellos específicamente”, comenta nuestra pequeña talentosa. Asegura que su arte siempre ha sido recibido con amor.

Su gran sueño...

El gran sueño de Luisa es continuar desarrollando sus habilidades manuales, y que sus obras sean reconocidas a futuro. “Quisiera poder vender mis obras, inspirar a otros niños, y comenzar mi propio canal de Youtube, donde enseñe nuevos patrones, y nuevas plantillas únicas”, comenta.

“Siempre me preparo mucho antes de hacer un nuevo personaje, trato de tomar muy bien cada centímetro en el papel, y fijarme en que las piezas cuadre, para no desperdiciar materiales a la hora de armar. Me encanta darles color y vida”.

¡Mi mensaje a los lectores!

El mensaje que nuestra talentosa pequeña le envía a los lectores de Vanguardia Kids es que no desfallezcan en sus sueños. “Pueden pensar que es un simple hobbie, pero eso se puede convertir en un gran talento”, agrega.