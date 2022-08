Mariana y la cometa: un cuento para el mes de los vientos

Mariana una niña hermosa, de sueños inquebrantables, de ideas formidables, hija de Felipe y Lucy, quería una cometa. Se acercaba agosto y escuchaba en todas partes el mes de las cometas.

Sus padres estaban trabajando constantemente, y al ser hija única, sentía que nadie la escuchaba en torno a su cometa. Un día su vecina Valeria se acercó a ella, al verla triste, le preguntó:

- ¿Qué pasa contigo Mariana? Mariana desconsolada manifestó: -“Mis papás no me tienen en cuenta y yo quiero mi cometa. Me siento sola, solo trabajan y trabajan, y no estoy en sus prioridades”.

Su vecina al ver la dimensión de lo que argumentó Mariana, le dijo: -“Mariana, tus papás te quieren, pero deben trabajar para darte lo que necesitas, ofrecerte comodidades y darte un futuro mejor. Ven, esperemos que lleguen... Mientras tanto compremos los elementos, hagamos la cometa”.

Ellas se fueron al desván de la casa de Mariana, donde había cosas guardadas. Encontraron botellas, plásticos, ‘nailon’ y palos, y comenzaron la elaboración de la cometa.

Empezaron la construcción de la cometa, a la cual llamaron “Mi terruño”. Una cometa azul y verde, con palos de pincho, y tablas. Grande y construida con amor.

A las 7:00 de la noche la terminaron. Y justo en ese momento llegaron los padres de Mariana. Al observar que su hija se encontraba en compañía de Valeria y que construyeron la cometa solas, se sintieron orgullosos de los que su hija realizó, pero tristes al ver que la dejaron sola y ella en compañía de su amiga Valeria crearon su terruño.

Los padres de Mariana las llevaron el fin de semana de recorrido por los diferentes lugares de su pequeña ciudad. Volaron la cometa en el mes de los vientos, soñaron en familia, solucionaron los inconvenientes y disfrutaron en amor y compañía.

Por Sofía Mejía Camacho, reportera de Vanguardia Kids