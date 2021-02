Y a pesar de que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en otros deportes, revela que el que verdaderamente la enamoró fue el voleibol. “El voleibol me ha enseñado disciplina, compañerismo y perseverancia. Me ha enseñado a nunca rendirme, luchar hasta el último momento. Además, he salido a conocer muchas partes debido a torneos, y de esto lo que más me gusta son las amistades que te quedan, ¡sin duda!”.