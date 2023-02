Empezar por describir el talento de Natalia García sería reducir su potencial a unas palabras, cuando en realidad su esencia está en sus dibujos. Esta página fue ilustrada por ella. Los dibujos que complementan fueron hechos por ella. Tiene 16 años y en este punto ya es difícil para ella recordar cuando empezó. “Dibujo prácticamente desde que puedo recordar. Siempre me ha encantado dibujar, crear mis propios diseños, imágenes y personajes. Me gusta mucho”.

Y aunque ha pasado tanto tiempo desde que tomó por primera vez un lápiz para dibujar, nunca se había sentido tan cómoda haciéndolo como desde hace dos años, cuando viajó desde Venezuela con su familia. “Allá muchas veces me hicieron bullying por mis dibujos y mi forma de ser. Acá sí puedo ser yo misma”., confiesa.

Para mí el dibujo es una expresión de lo que puedo sentir en el momento y también de lo que yo esté pensando. Si estoy feliz o me siento tranquila, puedo decir un paisaje o algo que realmente siento que me hace feliz

Pasión y disciplina

El dibujo libre es lo que siempre le ha apasionado. Esto le ha permitido fusionar su talento con sus gustos, sus personajes o libros favoritos, los paisajes que han pasado ante sus ojos, e incluso algunas vivencias. Las emociones, pensamientos y sucesos importantes de su vida le dan fluidez a su mano cuando de dibujar se trata. "Estoy escribiendo un libro de manga. Es un cómic de Gore (un tipo de cine de terror), es un género que me gusta bastante", dice. El dibujo le ha permitido crecer en todos los aspectos. Con este proyecto que está preparando Natalia ha logrado trascender sus límites, aprender nuevas técnicas y perfeccionar sus trazos. Además de escritura, e incluso, un poco de japonés. Entiendo que para conocer más de anime, no hay mejor forma que en su idioma original.

“Al principio era muy cobarde para esas cosas. No me gustaba casi, pero luego de un tiempo, de estar leyendo algunas historias como leyendas y mitos me empecé a interesar poco a poco en esto y empecé a ver también algunas películas”, afirma. Lleva un año trabajando en su historia, aunque desearía ya haberla terminado va paso a paso. A pesar de tener un talento que no cabe en esta página, Natalia, como los grandes artistas, sabe que la disciplina y la práctica son un toque importante.

“Uno solo de mis dibujos, o varios, no podrían definirme. Tengo varios estilos de dibujo, paisaje, libre, técnico. Todo se complementa”.

“No lo he terminado por falta de tiempo y bloqueos de creatividad. (Cuando esto me pasa) me pongo a hacer otra cosa. Como dibujar tanto a veces me bloquea, tiendo a salir a caminar, despejar un poco mi mente, escuchar música. Hasta que algo de lo que estoy haciendo me da una idea y puedo terminar de plasmar la historia”, explica.

No todo es dibujo. En su rutina se permite hacer todas las actividades que, a su edad, son normales. “Me gusta el canto y el baile, no soy muy buena en eso, pero es un hobby que estoy tomando. También me gusta mucho la lectura, aunque soy medio quisquillosa para escoger los libros, tiene que ser algo que de verdad llame mucho mi atención”, dice. En lo que lleva de su historia, a la que decidió titular ‘Osaka no suppiritsu‘ (Los fantasmas de Osaka), de principio a fin se puede ver como la calidad del dibujo va evolucionando.

Su sueño: ser diseñadora de modas

No pretende conformarse. Siempre ha sido de las primeras de la clase, en Venezuela y acá. Ha logrado aprender desde su hogar y con sus herramientas. Y ha conquistado a sus compañeros y amigos con sus ilustraciones y diseños, pero no pretende conformarse.

Mi mayor sueño es ser diseñadora de modas en el continente asiático

El próximo año espera empezar su carrera de diseño de modas. “Me gustaría llevar lo que es la moda americana y combinarla con la moda asiática. Así, cada uno de estos dos continentes podría tener una parte cultural del otro”, asegura.