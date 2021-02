Pilar Sofía Gómez Hernández tiene 12 años y ya es una de las ‘junior chef’ de las que más se habla en Santander. Como toda una profesional conquista a sus comensales con su carisma y especialidades culinarias. Recuerda sentirse apasionada por los colores, sabores y texturas desde los 5 años. Gracias a los cursos de cocina para niños en la escuela Colombia Collage logró abrirse camino en la gastronomía con su receta de galletas y ‘cupcakes’.

Un talento que se cocina a fuego lento “Mi interés por la cocina nació porque me encantaba hacer otras actividades diferentes al colegio. Encontré eso en la cocina, es un hobby que me mantiene entretenida”. Así dio sus primeros pasos en el mundo gastronómico, explorando. Los cupcakes y las galletas fueron de los primeros platos que preparó. “Son muy fáciles de hacer, ricos y divertidos”, y siempre llevan su sello, muchos colores y formas.

Poco a poco, con ayuda de sus maestros, el apoyo de sus padres y las recetas de su abuela ha descubierto cuáles son puntos fuertes, sus ingredientes favoritos y aquellos a los que les puede sacar mejor provecho. “Los ingredientes que no me pueden faltar son la harina y el azúcar, eso hace que un postre se convierta en un postre. Aunque hay un ingrediente que no me gusta tanto, el queso. Me parece un poco pegajoso, pero cuando lo combino con otras cosas las recetas saben muy bien”, comenta.

“El secreto para ser ‘junior chef’ es tener un verdadero gusto por la cocina y preparar todo con amor. Los platos te van a quedar ricos y vas a conquistar a mucha gente. También se necesita practicar mucho hasta obtener la receta perfecta”.

Su plato fuerte Pilar Sofía Gómez no solo es buena cocinera, también es una estudiante integral. Estudia en el Colegio New Cambridge y destacada en matemáticas, una de sus materias favoritas. Cuando no está horneando ‘cupcakes’ se dedica a estudiar para ‘Science’ y ‘Global’, dos materias que según ella requieren más empeño, dedicación y lectura. Sin embargo, no se trata de un esfuerzo extra sino de un plan a largo plazo, pues se prepara con amor y compromiso para su plato fuerte, convertirse en médica.

“Mi mayor sueño es ingresar a la Universidad de Harvard para estudiar medicina. Pero también tengo otros sueños como viajar para conocer muchas culturas y probar platos de todo el mundo”.

“Quiero invitar a todos los niños de Vanguardia Kids a que cocinen. Recuerden que deben cocinar algo que les guste porque sino se van a aburrir y no le van a dar su toque a esa receta”.

Un menú lleno de aventuras Sus principales seguidores son sus familiares y amigos. “A mí me gusta cocinarle a mi familia porque son muy cercanos y me pueden decir lo que está mal, lo que está bien y lo que hay que mejorar. Aunque también me gusta cocinar para las demás personas porque sé que las hago sentir felices con mis platos. Así les puedo enseñar lo que sé de cocina”.