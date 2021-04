Andrea Gualdron:

“A mí me gusta salir a correr, al menos dos veces por semana con mis padres. Los domingos aprovechamos para montar bicicleta en la ciclovía o para subir, y hacer senderismo, a alguna montaña cercana de la ciudad o cascada en la que podamos compartir tiempo en familia, pero además respirar aire puro y oxigenar nuestros pulmones”.

Camila Tarazona:

A mí lo que más me gusta del deporte es que me da energía para todo el día. Cuando salgo a caminar con mi mamá en la mañana, así sean solo 20 minutos, el cuerpo se siente diferente, te activas, inicias el día con más ánimo y tienes ganas de hacer muchas cosas.

Alexandra Rojas:

Antes no me gustaba el ejercicio, el deporte ni nada que tuviera que ver con actividades que implicaran esfuerzo físico. Sentía que si dedicaba unos minutos a ese tipo de actividades mi cuerpo se sentiría un poco cansado, más si lo hacía por la mañana, pero me di cuenta de que es todo lo contrario. Hace poco empecé a ir al gimnasio, con un instructor que me indica la rutina adecuada para mi edad, y ahora me siento menos cansada.

Melissa Pedraza:

En mi familia no tenemos la costumbre de practicar ejercicio, salir a trotar o caminar, pero en cuarentena empezamos a hacer aeróbicos en casa. Además de divertirnos y compartir tiempo en familia ahora sentimos que estamos ayudando a que nuestro cuerpo se sienta más sano.

Jose Tarazona:

A mí me encanta jugar fútbol. Además de ser mi deporte favorito porque me divierto mucho y conozco nuevos amigos en la escuela donde entreno, me ayuda a mantenerme en forma y tener un buen estado físico. Si no tuviera buen desempeño no podría jugar, entonces por eso siempre me esfuerzo e intento tener una vida saludable.

Víctor Andrés Villamizar:

Mi deporte favorito es jugar con mi hermanos, siempre que lo hacemos nos sentimos más felices, con más energía, y nos dan ganas de seguir jugando. Aunque no es un deporte como tal, nosotros saltamos, corremos, bailamos y eso nos hace sudar y estar activos.

Fabiana Rojas:

El deporte me empezó a gustar desde muy pequeña. Mis padres siempre han sido muy seguidores de la vida saludable y siempre salimos a trotar los fines de semana, a veces entre semana. Los domingos, cuando no vamos a ciclovía estamos en alguna cascada o algún lugar donde podamos subir una montaña.

Hayley Forero:

A mí me encanta jugar, saltar la cuerda y bailar. No practico ningún deporte, pero mis actividades favoritas me mantienen siempre con mucha energía.