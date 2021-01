Hari Rueda

Como niños que somos aún, siempre hemos sabido que nos vacunan para protegernos de enfermedades, sé que a mí me vacunaron desde que nací. Ahora lo vi también en mi hermanito de año y medio, que lo han vacunado. Comprendí entonces que las vacunas son importantes para la salud de todos, para que se eviten enfermedades. Me dicen mis papitos y mis abuelitos que antes de las vacunas muchos niños enfermaban y algunos morían, otros quedaban en sillas de ruedas. Acá en Colombia hay 21 vacunas para protección de 26 enfermedades, como la tuberculosis, poliomielitis, tosferina, sarampión, rubeola y otras más. Por eso, aunque me las colocaron desde pequeñita, ahora que sé para que sirven, también me parece necesario que las pongan.