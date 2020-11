¿Qué pasa en tu cerebro mientras juegas? Aquí te contamos

¿A qué edad somos más inteligentes?

¿Qué pasa en tu cerebro mientras juegas?

1. Tu cerebro produce serotonina, lo que reduce la ansiedad y regula el estado de ánimo.

2. Las encefalinas y endorfinas reduce la tensión neural, lo que significa que te sentirás en calma, en bienestar y felicidad. Esto también creará un ambiente idóneo para explotar al máximo tu creatividad.

3. Mientras juegas o realizas actividades de ocio, en tu cerebro también hace presencia la dopamina, lo que te dará una alta motivación física, para sentirte dispuesto ante cualquier actividad. Así, cuando realices una actividad, tu cerebro se sentirá cada vez más familiarizado con ella.

4. La liberación de acetilcolina favorece los estados de atención, aprendizaje y memoria.

¿Por qué jugar?

Diversos estudios y revistas científicas sustentan que cuando somos niños jugamos para dar sentido al mundo que nos rodea y para descubrir el significado de una experiencia conectándola con algo que ya conocíamos previamente. Mediante el juego, podrás expresar y ampliar la interpretación de tus experiencias. Además, te brinda un mundo de infinitas posibilidades:

- Es una habilidad natural para divertirse y crear experiencias.

- Es un camino para imaginar, transformar y crear.

- A través del juego desarrollas tus propias estrategias libremente.

- Te liberas de la presión de la cotidianidad y la rutina que trae consigo la escolaridad.

¿Por qué aprender a través del juego?

Científicos, educadores y psicólogos coinciden en que el juego es una de las formas más importantes y productivas para que logres obtener conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje práctico deben ser siempre primordiales en tu día a día. Estos son solo algunos de los beneficios de aprender a través del juego y actividades prácticas:

- Te ayuda a mantenerte motivado, interesado y atento.

- Tu cerebro descansará de otras actividades que considera estudio, y aprenderá mientras lo pones a ejercitarse sin que lo note.

- Te ayudará a iniciar, promover y mantener el aprendizaje de manera espontánea.

- Tendrás un universo de posibilidades cognitivas, sociales, afectivas y comunicativas.

¿Los niños de ahora son menos inteligentes?

El investigador Michel Desmurget asegura que los dispositivos digitales están perjudicando el desarrollo intelectual de niños y adolescentes.

En 2019 una investigación de la Universidad de Cádiz y la Autónoma de Madrid (en España) apuntaba que los adolescentes que más utilizaban dispositivos digitales en casa estudiaban menos. Esto ocurre especialmente con los celulares, las videoconsolas y televisores.

Además, afirma que utilizar las herramientas tecnológicas de forma adictiva también perjudica a las relaciones personales y familiares , que son fundamentales para el desarrollo emocional. Si bien proporcionan herramientas e incluso juegos para la agilidad mental, es necesario mantener un límite y recurrir a los juegos tradicionales.

Las pantallas

La psicóloga Laura Mabit, de la Clínica Montserrat, dice que “en estos tiempos en que es difícil huir de las pantallas, los padres muchas veces optan por distraer a sus hijos con las pantallas, pero esto no se debe hacer”. Ella indice que como tu cerebro está apenas en formación, exponerlo mucho tiempo a las pantallas puede traer consecuencias como disminuir el juego simbólico, que es esencial en tu desarrollo, no tendrás una buena interacción con el entorno y por ende no habrá un buen desarrollo del lenguaje porque no hay esa interacción social.

Michel Desmurget, por otro lado, afirma que quienes crean la tecnología (los gurús de Silicon Valley) están tan conscientes de ese daño que la mayoría de sus hijos estudian con base en la experiencia y con un uso limitado de la tecnología.