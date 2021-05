¿Qué significa ser ciudadano en Colombia? Colombia es nuestro gran hogar, y así como sucede en tu casa, necesita quien la dirija, quien se haga cargo de ciertos asuntos y quien garantice a todos sus habitantes una vida digna. De eso se encarga el Estado. El Estado colombiano está conformado por poderes y organizaciones que ejercen esas labores de control necesarias para el correcto funcionamiento del país. Sin embargo, hay que trabajar en equipo, los dirigentes no podrían solos, y aquí es donde aparecen los ciudadanos. Cuando un colombiano cumple los 18 años se asume que tiene las facultades para hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes. Estos están contemplados en la Constitución Política de La República De Colombia de 1991, es la carta magna de nuestro país, el documento más importante. Todos nos regimos por él. Foto: Tomada de Freepik/VANGUARDIA

Hay mil cosas por descubrir en este mágico país, por eso hoy queremos hablarte de cómo funciona el país de la alegría y la gente bella. ¿Cómo funciona Colombiano? Aquí te contamos Estos ciudadanos y organizaciones tendrán la importante tarea de hacer que los derechos se cumplan, que nadie pase por encima de nadie. Así como también vigilarán que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, algo así como las normas de convivencia, de lo contrario tendríamos un país sumergido en el caos.

Resolvemos algunas dudas:

¿Qué es la ciudadanía? Es un concepto que surgió muchos años atrás. Se usaba en la antigüedad para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política, los ciudadanos, del resto de personas que no tenían derechos civiles y políticos. Los pensadores de esa época, entre ellos Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos. La ciudadanía era sólo para unas pocas personas, pero eso se acabó. En la actualidad, ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. ¿Cómo se forma un ciudadano? Sabemos ya que todas y todos somos ciudadanos, tenemos ciertos derechos y obligaciones y que eso nos hace parte de una comunidad política, con la cual compartimos valores, ideas y prácticas. Sabemos que eso nos permite votar y ser votados, expresar nuestras opiniones, protestar o apoyar a las diferentes ideas y propuestas políticas. Pero...te has preguntado alguna vez, ¿cómo sabemos todo eso? ¿Cómo sabemos qué significa la ciudadanía, cuáles son nuestros derechos y cómo podemos participar en la sociedad? Ninguna de esas cosas las sabemos al nacer, sino que las aprendemos en algún momento de nuestras vidas. Lo interesante es que una buena parte de las respuestas sobre cómo nos comportarnos como miembros de una comunidad política no las aprendemos exclusivamente en la escuela, como en una clase de Formación Cívica y Ética. Además, aprendemos con el ejemplo, por eso es importante que desde ya entiendas cómo actuar en convivencia y ser un buen ciudadano. ¡Dato! ¿Ciudadanía y nacionalidad son lo mismo? La ciudadanía ofrece ciertos derechos que no todos los nacionales tienen. Esto quiere decir que se puede ser nacional colombiano más no ciudadano. Sin embargo, todo ciudadano colombiano es un nacional. Por ejemplo, tú eres un nacional si naciste en Colombia, pero no tienes derechos políticos pues eres menor de edad. Solo serás considerado ciudadano hasta que cumplas los 18 años.

Derechos Todos sabemos que tenemos derechos y eso nos da la sensación de cierta protección. Intuimos que tener derechos es algo bueno y algo que nos da herramientas para hacer cosas o para defendernos. Y aunque nadie puede pasar por encima de nuestros derechos, han tenido que crear organizaciones que vigilen que se estos se cumplan, porque en miles de situaciones se han visto vulnerados. Es importante conocer nuestros derechos, eso nos llevará a empoderarnos, es decir, a fortalecer nuestras capacidades, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en nuestra comunidad. ¿Cuáles son algunos de los derechos que tenemos los colombianos? - Toda persona tiene todos los derechos y libertades. Sin importar raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. - Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. - Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. - Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. - Derecho a circular libremente. - Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión. - Derecho al trabajo. - Derecho a la educación. - Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. - Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

“Nuestros derechos como ciudadanos no deben ser violados o pasados por alto.Tenemos libertad para defenderlos, pero pienso que todo con educación y no con violencia. Nuestra salud, educación y, aún más, nuestra vida y muchos derechos más, no pueden ser vulnerados. Debemos hacernos escuchar, pero no debemos violar los derechos de los demas. Todos debemos buscar el bien de todos, no solo el común y hacer que todos los derechos se cumplan”.

Hari Marcela Rueda

Deberes En todo grupo o comunidad debe haber unas reglas básicas que nos ayuden con la convivencia, que garanticen el respeto mutuo y el ambiente pacifico. Más o menos esa es la función de los deberes que tienen los colombianos. ¿Conoces algunos de ellos? Aquí te contamos: - Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. - Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. - Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. - Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. - Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. - Propender al logro y mantenimiento de la paz. - Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. - Cuidar y mantener en buen estado el bien público.

“Los bienes públicos son un beneficio que todos podemos disfrutar pero también debemos cuidar, ya que para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades o de interés general, los necesitamos. Un ejemplo de estos son el alumbrado de las calles, los parques, las playas, las reservas naturales, los autos de colaboración policía y bombera, transportes públicos, institutos de educación oficiales, entre otros. Por eso tenemos que ser responsables y nunca dañar los espacios públicos”.

¿Cómo cuidamos los bienes públicos?

- No generar daños en aquellos espacios: romper sillas, mesas...

- No provocar desaseo: tirar basura.

- No generar disturbios.

Sofía del Pilar Mejía Camacho

“Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos, y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Igual que los derechos, las obligaciones ciudadanas varían según la constitución de cada país.

Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes”.

Melanie García Suarez

¡Pero!... Todo lo que está escrito en la Constitución Política de Colombia de 1991 debe cumplirse. Al menos así debería ser. Derechos y deberes por igual. Sin embargo, durante años la realidad del país ha sido otra. ¿Recuerdas los más de 51 millones de personas que viven en el país?, ¿las personas que comen frutas y verduras que producen nuestros campesinos?, ¿aquellas que viven en casas propias o arrendadas, ¿que comparten un hogar con sus padres, abuelos o demás familiares? , ¿las recuerdas? Pues no todos tienen eso que muchos consideran privilegios, pero en realidad son derechos.

“Muchos no tienen un techo, por lo tanto tampoco una vida digna. Innumerables hogares colombianos solo pueden tener una o, con suerte, dos comidas al día. Hay hogares donde viven demasiadas personas sin un espacio propio y digno para cada miembro de la familia porque no pueden comprar o pagar una casa más grande. Hay niños que no pueden asistir al colegio, perdiendo así su derecho a la . Y así miles de situaciones que ocurren en la intimidad de un hogar colombiano”.

María Camila Tarazona