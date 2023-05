¿De qué hablamos?

Aprendimos que las masculinidades son procesos y no grupos de personas, que no deben estar asignadas exclusivamente a los hombres. Debemos contribuir a la construcción de masculinidades positivas y corresponsables, aprender que papá y mamá, o todos los miembros de hogar, debemos asumir un rol importante, pero no exclusivo.

Las voces

Yelitza Ríos Restrepo

“Tuvimos una charla muy bonita acerca de cómo valorarnos nosotras a las mujeres.

Aprendí que hoy en día los hombres y las mujeres tenemos la posibilidad de desempeñarnos en cualquier rol gracias a la igualdad de género.

Somos empoderadas, en mi caso una supermamá porque cuido día a día de mis hijos. Pero también aprendí que los hombres hoy también deben tener las misma responsabilidades con los hijos y en el hogar”.

Angie Tatiana Rojas

“Lo que más me gustó de la actividad fue aprender que debemos defender nuestros derechos, que hombres y mujeres debemos ser vistos desde la igualdad. Además, que también deben ser respetados los derechos de los migrantes.

En mi caso, entendí que la labor de criar hijos no es solo de las mamás, los hombres también deben estar presentes en la crianza”.

Yurani Neira

“En este taller aprendí a ser una mujer empoderada, que todas tenemos derecho a la igualdad, porque somos iguales, tanto hombres como mujeres; por eso podemos tener los mismos trabajos, las mismas oportunidades.

Aprendí que puedo con todo y que nada es imposible para mí, puedo ser madre, trabajar y hacer de todo”.

Yulibeth Vargas

“Aprendí que soy mujer, que soy mamá y eso no me hace menos. Puedo ejecutar los mismo roles que otras personas, porque mi labor no me hace inferior, sino que por el contrario me permite ayudar a otras personas. También aprendí que debo valorar mi papel en el mundo”.