Shaity Salomé Rodríguez Moreno tiene 11 años y una estrella del patinaje.

“A mis cinco años, mis papás me compraron unos patines y fue la primer vez que usé unos, de ahí en adelante era muy poco que los usaba. Hasta hace dos años y medio que mi mamá, al ver que tenía tanta energía, decidió meterme a un deporte dónde pudiera canalizarla. Fue ahí dónde poco a poco, con los entrenamientos y demás me fui dando cuenta que era el deporte que me gustaba y para el cuál tengo talento”.