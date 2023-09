¿Qué significa este proyecto para California?

Quisimos recibir este proyecto en la institución porque tenemos antecedentes de desarrollo de competencias comunicativas y sabemos, esto fortalece mucho el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, en segundo lugar, estos espacios los debemos aprovechar porque permiten abrirles a los jóvenes expectativas y nuevas habilidades, en los talleres se pudieron descubrir talentos que ellos no sabían. Este proyecto abrió las oportunidades para que descubran esos talentos.

Personajes destacados

Los reporteros aprendieron que hay que leer y saber muy bien quién es la persona que se entrevista y cuáles son las posibilidades que dan las respuestas que el entrevistado dé.

Tuvieron un primer acercamiento con la escritura. Indagaron en las características de sus compañeros, familiares y docentes, para recopilar datos biográficos, rasgos de la personalidad, hobbies, hábitos, actividades principales, y otros aspectos interesantes de sus vidas. Con todo ellos, escibrieron los primeros perfiles periodísticos.

¿Qué aprendieron en el primer taller?

Sara Camila Leal Díaz

Hicimos la primera portada de nuestra vida, contamos qué nos gusta hacer y cuál es nuestro talento. El periodista nos enseñó cómo hacer entrevistas, nos contó una historia y al final socializamos con nuestros compañeros, aprendimos mucho y estoy muy contenta de participar, ¡gracias Vanguardia Kids!

Maryurit Yuranis León

Aprendí a hacer mi primera portada, con los sueños que tengo en mi diario. Además, a realizar entrevistas con todos los tips que nos dio el periodista. Esto me sirve para la vida, para tener mayor seguridad a la hora de interactuar con las personas.

Mariana León

Lo que más me gustó del primer taller de Vanguardia Kids en la provincia fue realizar preguntas completas a nuestros amigos, interactuar con compañeros que nunca había hablado y hablar de cosas que a mí me gustaban y a ellos no.

Entrevisté a mi compañera Danna y me contó que muchas veces no cuidamos el medio ambiente y es muy importante hacerlo.

Valery Samara Gélvez

Nos enseñaron cómo empezar de una manera correcta las entrevistas, por medio de las preguntas, para hacerlas bien. Lo que más me gustó fue escribir una historia completa, me gustaría ser una periodista.

Me gustaría en un futuro aprender a hacer artículos o reseñas que puedan ser publicados en periódicos.

Edwin Lizcano Ortega

Lo que más me gustó del primer taller en Vanguardia Kids en la provincia de Soto Norte, fue aprender a entrevistar a nuestros compañeros. Me gustaría aprender a grabar así como lo hace Alexis que nos acompaña en el taller.