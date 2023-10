Taller 1: Personajes destacados

“A pesar de que hablamos de un género periodístico mayor, como lo es la entrevista, la metodología expuesta en este taller permite a los estudiantes asimilar habilidades y competencias que le ayudan a formular preguntas y escuchar a sus entrevistados, mejorando su comprensión y comunicación en los aspectos sociales, culturales y académicos. Me llevo una bonita y enriquecedora experiencia del Instinto Camacho Carreño, felicito a toda la comunidad educativa, son unos jóvenes muy atentos con enormes capacidades. Además, es importante mencionar que compartimos con ellos dos elementos que son fundamentales en el crecimiento de un estudiante. Lo primero es la misión única de ser felices en este mundo. Y la segunda, aprender que equivocarse no es algo malo, sino que al contrario es un que elemento que ayuda a la construcción de conocimientos y en la realización como seres humanos”.

Las voces de los reporteros

Juan Camilo Gélvez

“En Vanguardia Kids nos enseñaron cómo empezar de una manera correcta las entrevistas y cómo saber más sobre mis compañeros. En el siguiente taller me gustaría ver todo lo relacionado con la fotografía y videos. Estos talleres me servirán para la vida ya que cuando sea grande quiero ser docente porque me gustaría enseñar”.

Ángel David Díaz Durán

“Lo que más me llamó la atención fue que interactuamos con mis compañeros por medio de las entrevistas, la pasé increíble. Además, esto me puede servir para mejorar la manera como me relaciono con las demás personas a mi alrededor”.

Silvana Plata Pedraza

“En el primer taller aprendí a entrevistar de una manera correcta a mis amigos del colegio. Y esto me enseñó a relacionarme con las personas”.

Joseph Samuel Garzón

“Lo que más me gustó del primer taller de entrevista fue que compartimos y participamos con mis compañeros”.

Karol Sofía Maldonado Parra

“Lo que más me gustó del taller de entrevista fueron las actividades que desarrolló el periodista, me divertí mucho con mis compañeros. En la primera página puse que mi gran sueño es ser veterinaria para ayudar a los animales, porque me gustan mucho los perros, los caballos, los conejos y los gatos”.