¿Cuáles son las señales de maltrato?

Test rápido: ¿Soy víctima de maltrato?

¿Qué pasa cuando soy víctima de maltrato?

• Cuando alguien te grita, se registran recuerdos negativos que generan angustia, estrés y ansiedad.

• Se activa el miedo: Huyes o te paralizas.

• Liberas dopamina y adrenalina, preparándote para huir.

• Envías señales de peligro, inseguridad y amenazas.

• El proceso de aprendizaje se bloquea.

Cosas que debo dejar de hacer porque pueden ser catalogadas como maltrato

Evitemos etiquetar “eres desordenado” y más bien ayudemos a adquirir ese hábito “esto está desordenado, podemos hacerlo de este otro modo... y mucho mejor porque lograrás...

Demostrémosle a nuestro hijo/a que más allá de lo que haga, nuestro amor siempre permanecerá intacto.

Evitemos recriminar o culpabilizar al niño, más bien intentemos mostrarte otros modos positivos en que puede haber realizado esa acción.

Tengamos paciencia y recordemos siempre la diferencia entre “querer” y “poder” (muchas veces no se trata de que el niño no quiere comportarse de otro modo, sino que no puede hacerlo aún) ejemplo por su edad, no es acorde.