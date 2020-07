Talento Kids: ¡La escritora de historias santandereana!

“La lectura y escritura son esenciales, porque en todas las profesiones son necesarias”, comenta la niña.

Cuando era más pequeña, su mamá le leía cuentos como la ‘Cenicienta’ y ‘Blancanieves’. Natalia, en ocasiones no estaba de acuerdo con libros que tenían cosas como brujas malas, ya que le asustaban, así que decidió inventarse sus propias historias.

“Yo hacía esto como un juego, como un hobby, en ese entonces no lo tenía programado como algo que quisiera hacer de por vida, ahora la tengo más centrado”, comenta Natalia.

A sus 5 años, nacieron sus tres primeras historias, ‘Mafe y sus tres primos’, ‘Sara y su familia’ y ‘Paula y sus dos hermanas’. Según Natalia, leer le ayuda a fortalecer su talento, sus palabras, su imaginación y sus historias; Lo que más le gusta de su talento es motivar a otros niños a leer.

“Siempre he dicho que para iniciar a leer, deben empezar con el tema que les guste, para que no pierdan el interés”, agrega la pequeña.

Nuestra pequeña escritora, ha estado en diversos escenarios nacionales, como la Feria del Libro de Bogotá (FILBO). Además ha participado en festivales de literatura en Bucaramanga, y dado charlas en colegios y universidades de Barrancabermeja. En 2019 publicó su primer libro llamado ‘tres historias divertidas para personas como tú’, allí están consignados tres relatos de los quince que ha escrito desde sus 5 años de edad. ‘Historia del capitán oro’, ‘Juana la aventurera’ y ‘Lucky el gran embajador de la paz’, son los cuentos ingeniados por Natalia que ya se consiguen en papel.

“Siempre me han apoyado mi mamá, mi papá, y mi familia. Mi sueño es que muchas personas y niños se vean motivados al amor por la lectura”, comenta Natalia.

Julio Verne, el escritor francés, es el gran ídolo de nuestra pequeña talentosa. Lo que más le gusta de él, es que en su época se inventó aparatos que en ese entonces no existían, como los submarinos eléctricos, los cohetes y el internet.

Por otra parte, durante esta pandemia, Natalia se ha cuidado aplicando normas básicas de bioseguridad tales como desinfectarse con alcohol, usar antibacterial y limpiar la casa. “La mayor parte de la pandemia la he pasado en casa, a veces he salido con mamá a pasear a mi perrito 'Lucky', cuando llego me desinfecto con alcohol, me quito los zapatos, y procuro bañarme de una vez”, afirma la niña.

El talento de esta semana le recomienda a los niños que lean, ya que la lectura siempre va a ser necesaria, y es la llave del conocimiento.

Natalia y su hermano tienen un club de lectura llamado ‘Club de Lectura Infantil Mis Primeros Cuentos’, puedes encontrarlos por ese nombre en Facebook y Youtube, para que dejes reseñas de libros y comentarios positivos.

¿Crees que tienes un gran talento que el mundo merece conocer? Postúlate en ‘Talento Kids’. Envía tu nombre, edad y una descripción de tu talento al correo tninor@vanguardia.com. En Vanguardia Kids, queremos reconocerte como un niño estrella.