Talento Kids: ¡Mariana y Paulina Barón, dos hermanas sobre ruedas!

Para ellas, lo más hermoso de disfrutar este deporte juntas, es poder hacer nuevos amigos, viajar y conocer nuevos lugares. “Lo más bonito de viajar es compartir con tu familia, y es muy divertido porque quedan los recuerdos”, sostiene Mariana Barón. Para estas niñas las caídas, y el esfuerzo han valido la pena. Han sido parte de escuelas de patinaje como Rueditas y el Club Hormigueros, del que hacen parte actualmente. La fortaleza de Paulina es la velocidad y los fondos, que es la competencia de resistencia. Mientras que el fuerte de Paulina son las salidas, y la carrera contrareloj.

Una pasión compartida

interés de estas dos pequeñas por el patinaje comenzó cuando una de sus tías les regaló un par de patines de juguete. Al ver su entusiasmo, sus papás, Mauricio Barón y Julieth Ruiz, decidieron inscribirlas en un curso. “Aprendimos muy rápido, a los dos días ya estábamos en pista”, recuerdan las pequeñas. “Lo que más me ha gustado fue comenzar desde cero en el pasto, dar mis primeros pasos, en ese momento me mentalicé en que algún día sería profesional, y llegaría a ser campeona mundial junto a mi hermana”, sostiene Paulina Barón. A los seis años comenzó el sueño del patinaje para Paulina, mientras que Mariana comenzó a practicar a los cinco. Sus más grandes logros han sido conseguir medallas, aprender y conocer lugares nuevos. “El mayor logro es hacer sentir orgullosos a nuestros padres”, agregan estas carismáticas hermanas.

“Nuestra ídola es Fabiana Arias”...

Fabiana Arias ha sido campeona nacional e internacionalmente en 15 ocasiones, es nacida en Medellín, y es quien inspira a estas dos hermanas en su creciente carrera como patinadoras. “Ella nos inspira mucho, cada día es nuestra aspiración ser como ella algún di, la pudimos conocer en un nacional en Medellín, nos alegró demasiado y nos firmó los uniformes. Fue una experiencia increíble que nos recargó de energía para seguir luchando por nuestros sueños”, sostiene Paulina.

Un camino largo y hermoso...

“Lo más difícil de patinar ha sido para mi las curvas de sentido contrario y las caídas que he sufrido porque me he hecho varias cicatrices”, asegura Mariana, mientras que Paulina sostiene que para ella lo más complicado ha sido conseguir el ‘traspié' que es una técnica que se utiliza en la curva para obtener mayor velocidad. Siempre intento mejorarlo”, agrega

“Nuestro mensaje para los lectores de Vanguardia Kids es que todo lo que se propongan con esfuerzo y dedicación lo pueden lograr. Que nada los detenga, ustedes son capaces, si se lo proponen, lo van a lograr”, concluyen las niñas.