Pero, ¿qué significa ser un agente de Jesús? Para Nixon es una misión de vida. “Yo siempre he tenido interés por Jesús, como mis padres son adventistas me enseñaron a creer en él desde que tengo uso de razón. Ahora que soy un agente de Jesús, como ellos, entiendo que esto se trata de ayudar a los más necesitados, descubrir tesoros que se encuentran en la biblia y compartir el evangelio”, asevera.

Un estudiante estrella

Este pequeño se declara un estudiante proactivo, y asegura que logra los objetivos de todas las asignaturas en el Colegio Adventista Libertad, donde el otro año cursará tercer grado. “A mí me gustan todas las materias solo que a veces hay profesores muy poco creativos, que hacen las clases muy aburridas y parecen una pesadilla. Cuando las clases son así, no me gustan”, señala el pequeño.

Ha pulido su rutina para tener tiempos de grabación y no perder el ritmo de las clases, pues destaca en matemáticas, una de sus favoritas, educación física e informática. “En todas me va bien porque mi mamá me apoya, así como me aprendo los libretos memorizo también los datos que necesito para los exámenes, con muchas claves”.