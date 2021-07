Turismo espacial: ¡listo para despegar!

A finales del 2020, a pesar de estar en un mundo inundado por la zozobra que generó el COVID-19, el hombre seguía dando argumentos de los avances tecnológicos: presenciamos el lanzamiento de la misión Demo-2 en la cápsula Crew Dragon de la compañía SpaceX. Un viaje hacia el espacio que despegó desde Cabo Cañaveral, Florida.

La misión, aunque no es la más compleja de la historia, es una de las que se suma al fenómeno del turismo espacial, porque demuestra que ya no es solo la NASA la compañía capaz de salir de la Tierra. Hoy hablaremos de estos gigantes pasos de la tecnología y el hombre en el espacio.

Nivel tecnológico alcanzado por SpaceX

Después de llevar al espacio plantas y animales, y con más de 60 años de experiencia desde el primer viaje tripulado con humanos, una misión como esta no parece tener tanta importancia, ¿entonces por qué estamos hablando de ella? Lo importante aquí es quién, dónde y cómo fue patrocinada esta misión. Es este uno de los primeros pasos que permite soñar con el turismo espacial o la explotación de recursos fuera del planeta.

Falcon Heavy, ¿es este el comienzo de una nueva era espacial?

El Falcon Heavy es un cohete de la empresa SpaceX diseñado para llevar grandes cargas al espacio, según dice, el más potente de la actualidad, aunque muchos se pelearán por el título.

Falcon 9 X3: consta de tres Falcon 9 atados. Cada uno con nueve motores principales que logran 22,819 (kilonewton) de propulsión para el despegue . ¡Eso es muuuuucho!

El actual cohete más potente puede llevar 22.560 kilogramos por 350 millones de dólares, aproximadamente.

El Falcon Heavy puede llevar hasta 63,800 kilogramos a solo 90 millones de dólares por viaje.

Además de reducir los costos de lanzamientos espaciales, el Falcon Heavy permitirá poner satélites más grandes en órbita y usarse para turismo espacial, misiones lunares e incluso marcianas.

...¿Hay otras empresas con la capacidad tecnológica de realizar estas misiones?

La NASA nunca ha renunciado a la exploración espacial. Sin embargo, dadas las condiciones del contexto político, surgió la necesidad de volver a contar con la capacidad de enviar personas al espacio sin depender de otros países. De esta manera, la NASA contrató a SpaceX, y aquí es donde entra la compañía de la que tanto hemos hablado, ¡sí, la del Falcon!

Esta es una compañía privada fundada por Elon Musk, para desarrollar estas tareas. Lo que significa, que ya está comprobado que una organización diferente a la NASA, está en la capacidad tecnológica de realizar estas misiones.

Eso es lo que ha dado paso al turismo espacial. Ya no solo se habla de SpaceX. El primer viaje de Virgin Galactic, una de las compañías que pretende vender estos tiquetes, también se abre espacio en la industria del turismo espacial. Pero no están solos, también se ha sumado Jeff Bezos, otro empresario y multimillonario, que ya viajó al espacio en el cohete New Shepard de su empresa Blue Origin.

Ten presentes estos nombres de estas empresas: SpaceX, Virgin Galactic y Blue Origin. Son las empresas que, día y noche, darán la pelea para ser los reyes de los viajes espaciales.