Una Señorita Juventud Santander con mucho estilo

A pesar de su corta edad, con su discurso fuerte y empoderado esta joven santandereana le demuestra al mundo que nació para que los reflectores apunten a ella. “Lo que más me gusta del mundo del modelaje es que puedo ser yo misma, me puedo expresar y dar lo mejor de mí”.

“Mi mayor sueño es poder llegar a ser Miss Universe y tener mi propia fundación de perritos”.

“Todos los días, al menos media hora, me pongo los tacones y practico, por eso podría decir que tengo una pasarela casi perfecta. Pero eso no es lo único que se necesita para ser la mejor. Me preparo leyendo mucho, sobre todo los temas sociales que nos atañen por estos días”.

“Amigos de Vanguardia Kids, quiero invitarlos a que busquen su talento, porque todos tenemos un propósito en la vida. Nunca se dejen opacar y sigan siempre sus sueños”.

El Camino a Miss Universe

“Mi mamá me motivó y ayudó a empezar en todo este proceso. Ella siempre ha estado de la mano conmigo y la verdad me hace sentir muy feliz saber que mi familia me apoya”. Para María Alejandra lo más importante es tener a las personas que ama al final del día. A ellos, familia y amigos, es a quienes dedica sus logros. Por ella y por quienes la han apoyado, continúa preparándose para mostrarle al mundo su talento. “Mi aprendizaje del modelaje nació en la academia Ankara Models y estoy muy feliz porque he aprendido demasiado. Logré convertirme en señorita juventud Santander con mi esfuerzo y dedicación. Me preparé con mi instructor Andrés Fernández, quien siempre me acompañó en el proceso”.

Sin duda, esta joven santandereana tiene claro que nació con el talento y el mundo debe conocerla. “Sí. Quiero continuar mi vida en el modelaje y poderme convertir en señorita Colombia y, por qué no, Miss Universe. Además, quiero ser diseñadora de modas”.