$!Una visita de otro planeta llegó a ‘Mi panita, mi amigo’: Así vivimos la experiencia

Primer estación: Construcciones de género

¿Sabias qué? Más de 120 personas, hombres y mujeres de este planeta se unieron a la aventura.

Segunda estación: Roles de género

Ellos no comprendían algunas afirmaciones que habían escuchado alguna vez por los canales de comunicación intergalácticos. Así que nos dividimos en grupos para que pudieran entender mejor. Todos empezamos a conversar sobre los roles de género masculinos y los femeninos. No fue una tarea tan fácil, porque todos nuestros amigos hombres y mujeres de la tierra tenían opiniones diferentes, pero al final pudimos llegar a unos acuerdos y enviar un solo mensaje a nuestros amigos extraterrestres.

Tercera estación: Masculinidades positivas y corresponsables

Aprendimos que las masculinidades son procesos y no grupos de personas, que no deben estar asignadas exclusivamente a los hombres. Debemos contribuir a la construcción de masculinidades positivas y corresponsables, aprender que papá y mamá, o todos los miembros de hogar, debemos asumir un rol importante, pero no exclusivo.

Anfitriones de la visita

Algunos de los hombres y mujeres que participaron en la jornada que hicimos para atender esta visita tan especial, nos compartieron sus opiniones, porque aunque esta actividad era para darle una idea a Sam y sus amigos, nos sirvió para que todos aprendiéramos algo nuevo. ¡Aquí sus comentarios!

Mayra Alejandra Carrillo, habitante del barrio Girardot

«Vanguardia nos enseñó a ser muy colaboradores, a compartir.Nos enseñó el valor de cada familia, que debemos participar en las comunidades, especialmente con los migrantes, hablamos mucho de eso. Compartimos con todas las familias y estoy muy contenta por eso«

María Gabriela Macías, ciudadana venezolana

“Aprendí que el rol de género es algo que la sociedad nos quiere inculcar, por ser hombres o mujeres, con unas características definidas. Pero debemos recordar que la equidad de género nos lleva a entender que todos somos iguales dentro de esos roles, tanto hombres como mujeres, independientemente del trabajo o la profesión de cada uno. De igual manera, me gustó mucho el tema de la incorporación de los venezolanos como ciudadanos, ya que todos somos iguales”

Sebastían Ortiz, habitante del barrio Girardot

“En este taller aprendí muchas cosas, sobretodo que las tareas del hogar no solamente las tienen que hacer las mujeres sino que también las podemos hacer los hombres. Aprendí que entre la comunidad, migrantes y colombianos, podemos tener una armonía, estar en paz. Aprendí que tenemos que ser más colaboradores en la casa, más amables y am rosas con nuestras esposas, colaborar con los hijos y realizar las labores del hogar”.

Juan José Rey, estudiante

«Aprendí de la igualdad entre hombres y mujeres. Me dejó la enseñanza de que todos somos iguales y tenemos las mismas cualidades. Pienso que cambiaría algunas cosas de mi barrio o mis comunidades, porque hay mucho machismo. Debemos empezar a trabajar en el respeto hacia las mujeres”.

Laura Pinzón, estudiante

«Con este proyecto aprendimos que nosotros, como mujeres y hombres, no nos tenemos que juzgar a nosotros mismos. Cada uno tenemos nuestras cualidades, pero no podemos hacernos menos. Aprendimos mucho de las igualdades entre géneros«

Arelís Castro, estudiante

«No debemos juzgar a nadie por nada, todos tenemos las mismas capacidades. Es muy bonito este taller porque me quedó la enseñanza de que no debemos dejar que nadie nos apagué, que nadie nos juzgue. Simplemente debemos confiar en nosotros, todos tenemos las mismas posibilidades”.

Scarlet Carvajal, estudiante

«Aprendimos que hombres y mujeres aún tenemos muchas diferencias. Tanto el hombre como la mujer debemos respetarnos. No todos los hombres son iguales, ambos tenemos cualidades y defectos”.

Wendy Fonseca, estudiante

«Hicimos un taller muy lindo en el que aprendimos muchas cosas, sobre todo que no hay diferencias entre lo que podemos hacer las mujeres y los hombres, no debemos juzgar por nada. La primera actividad me gustó bastante porque tuvimos que dibujar y decir varias cualidades, al principio no sabíamos qué decir, pero fue muy divertido porque además compartí con mis compañeras«.

Kevin Cañas, estudiante

«Aprendí que a pesar de las diferencias físicas entre hombres y mujeres, podemos tener las mismas cualidades y las mismas posibilidades de ser alguien en la vida»

Alexandra Cupa, estudiante

«Me parece muy chévere este tipo de actividades ya que concientizamos a los estudiantes a tener igualdad, a que las mujeres también pueden hacer cosas que los hombres también pueden hacer. Hicimos una actividad y nos dejó muchas enseñanzas, como que no debemos seguir los estereotipos de la gente, solo porque somos mujeres u hombres no nos podemos cohibir de nada, porque somos personas».

Marcela Rueda, representante Fé y Alegria

«Definitivamente quiero dar las gracias por este tipo de encuentros. La idea es crear nuevas masculinidades e interacciones que realmente favorezcan los vínculos afectivos dentro de los hogares”

Néstor Luis Pineda, Estudiante

«Hoy aprendí que no hay que juzgar a las mujeres. Tenemos que tener igualdad de género. Tanto hombres como mujeres, todos deberíamos tener las mismas oportunidades en la vida. Esto me dejó muchas cosas en qué pensar, que todos nos tenemos que respetar y olvidarnos de los estereotipos»

Samuel Rodríguez, estudiante

“Hoy me quedó una linda enseñanza de la igualdad entre géneros, entre hombres y mujeres. Muchas gracias por todo».

Moisés Arias, estudiante

«Aprendí que todas las personas tenemos los mismos derechos y podemos aprender de habilidades, para hacer actividades como correr, jugar y cuidar niños, entre otras»