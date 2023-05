Video: Un regalo de los reporteros de Vanguardia Kids para las madres de Santander

Hoy, en el Día de las Madres, los reporteros de Vanguardia Kids quisieron hacer de este espacio un pequeño homenaje a sus mejores amigas, a veces psicólogas, pero también enfermeras, en muchas ocasiones confidentes y hasta chefs. Quieren decirles a esas superheroínas cuánto las aman y lo mucho que valoran su entrega.

José Luis Tarazona:

“Quiero enviar un saludo especial a todas las madres, pero en especial a mi mami. Pasar de la infancia a la adolescencia no ha sido nada fácil, hemos descubierto facetas nuevas de cada uno, pero hemos podido superar cada día con mucho amor y paciencia. Ella es la mujer más amorosa del mundo, siempre trata de entenderme, y aunque a veces hay días difíciles, nos tenemos el uno al otro para siempre. Te amo, mamá”.

Liz Vidal:

“Este mensaje es para mi madre Denis Vidal: Gracias por apoyarme, por escucharme, por confiar en mí, por ser mi mejor amiga. Sé que has hecho muchos sacrificios por mí y que mi vida entera nunca podré pagar todo. Sé que no soy la hija perfecta, créeme, cada día intento ser mejor, superarme a mí misma para que te sientas orgullosa de mí. Quiero que esos sacrificios no sean en vano. Cuando sea grande quiero ser igual que tú, la mujer guerrera que a pesar de todas las olas malas que trae la vida, no se cae”.

William Rivera:

“Quiero desearles un feliz día a todas aquellas madres hermosas y guerreras, que defienden a su hogar, su familia y a sus hijos. En especial quiero enviarle un saludo a mi mamá: pocas son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios; por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor”.

Natalia García:

“Quiero desearles a todas un feliz día de las madres. Gracias por siempre estar para nosotros en los momentos buenos y malos. Por siempre preocuparse por cómo nos sentimos. Aunque a veces no tengamos una buena comunicación y en ocasiones nos separe la distancia, siempre las vamos a querer. Así será toda la vida. ¡Feliz día de la madres!”.

Juan Sebastián Garzón Puentes:

“Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Muchísimas gracias por el bienestar y cariño que nos han dado. Muchísimas gracias por la educación que nos han dado y por el alimento. Y muchísimas gracias por todo el sacrificio que han hecho por nosotros. Les deseo un muy buen día de las madres”.

Paula Valentina Flórez:

“Hoy quiero felicitar a todas las madres y desearles que pasen un muy lindo día. Espero que reciban muchos regalos. Gracias por todas las cosas que hacen por nosotros cada día de nuestras vida.

¡Feliz día!”.

Danna Villamizar:

“A los niños nos encantan los superhéroes y la primera superheroína humana que conocimos fue nuestra madre.

Mamá, ¿sabes por qué eres mi superheroína? Porque me diste mi más grande tesoro: mi vida; y cuidas de mí a pesar de como soy. Gracias por esos abrazos, son lo más reconfortante que he conocido. Gracias por ser esa detective que siempre tiene las soluciones a mis problemas y enfermedades.

Aún soy pequeña y no entiendo muy cosas, pero tengo algo muy en claro y es que te amo. ¡Feliz día a todas las superheroínas y madres!”.