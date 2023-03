A un año del accidente de bus en el que murieron seis niños en San Andrés, Santander, ¿qué se sabe de las causas?

23 personas viajaban en el bus accidentado, 22 niños y el conductor. Cuatro niños y dos niñas perdieron la vida.

“Queremos que se haga justicia”

Leidi Yulied Jaimes, madre de una de las pequeñas fallecidas, afirmó que “a los padres de los niños no nos han llamado a informarnos cómo va el proceso judicial. Los seguros nos hicieron hacer y firmar unos papeles y no tenemos respuesta alguna. Además, no entendemos por qué la investigación no avanza y las audiencias se aplazan”.

Jaimes Mariño dijo que “desde ese día mi vida dio un giro inesperado. Soy madre de otra niña y por ella sigo luchando pero las fuerzas ya no son las mismas desde que perdí a mi niña”.

La mujer indicó que aunque han recibido ayuda psicológica por la pérdida de su hija y hermana, “lloramos mucho. Las tres éramos inseparables, e incluso mi hija me dice que no quiere tener más hermanos porque no quiere pasar por una tragedia nuevamente”.

La madre de la menor de edad aseguró que “lo que pedimos es que se aclaren los hechos. Necesitamos respuestas claras y que este hecho no quede impune. Tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó ese día, y que responda quien tenga que responder”.

La batalla por la vida

Tras el suceso, varias decisiones fueron clave para prestar atención a los 16 menores que quedaron heridos.

Al lugar fueron enviados 12 ambulancias, siete médicos, dos enfermeros y 14 auxiliares de enfermería que atendieron a los estudiantes y el conductor.

“Un total de 17 niños fueron trasladados al Hospital San José de San Andrés, pero uno de ellos lamentablemente falleció mientras recibía atención médica. Posteriormente, de los 16 menores que quedaron vivos, 14 fueron remitidos hacia el Hospital Regional García Rovira de Málaga y dos salieron desde San Andrés hacia el Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta con fracturas nasales que no podían ser atendidas en la provincia. También, el conductor fue trasladado en la ambulancia de Molagavita hacia la capital de García Rovira”, explicó en su momento el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.

Luego se instaló un Puesto de Mando Unificado y se solicitó un avión medicalizado para trasladar de Málaga a Bucaramanga a una niña que resultó con un trauma craneoencefálico severo. El 23 de marzo se logró el traslado al Hospital Internacional de Colombia.

Días después del accidente las 16 personas fueron dadas de alta tras cirugías y algunas que permanecieron en Unidades de Cuidado Intensivo en Málaga y Bucaramanga.