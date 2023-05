Así actúan las bandas que trafican artículos robados en Bucaramanga

Beltrán explicó que “si uno llega preguntando, por ejemplo, dónde están algunos documentos personales, responden que ahí no están, pero indican cómo recuperarlos. Establecimos los contactos e hicimos la trazabilidad y encontramos tres sitios de la ciudad a los que van a parar”.

De acuerdo con el cabildante, “nos metimos a cada uno de los locales de esta zona comercial preguntando por autopartes, celulares y documentos y pudimos constatar que en ‘Las Pulgas’ ya no se almacenan cosas robadas o no están dichos artículos”.

3 nuevos puntos de almacenamiento de objetos robados estarían funcionando en Bucaramanga.

Comercio virtual de celulares hurtados

Si una persona quería adquirir un celular de ‘segunda’ acudía a establecimientos en los que se reparaban estos elementos. Allí se vendían al interesado, pero no se le informaba cuál era su procedencia, que en algunos casos pudo ser producto de un hurto.

No obstante, el trabajo de investigación del concejal determinó que “encontramos algo novedoso. Los equipos robados no se venden ahora de manera física, sino de manera virtual a través de redes sociales como Facebook y su aplicación Marketplace. La característica por la que se pueden identificar es que en la descripción de venta de los celulares se aclaran que estos son sólo para uso de datos y no para llamadas. Los comercian así porque se trata de equipos que fueron reportados por sus dueños y bloqueados por las empresas de comunicación celular. Venden desde el último iPhone hasta el celular más básico”.

Jaime Andrés Beltrán advirtió que los celulares que no se comercializan de forma virtual “se distribuyen en un mercado muy grande que tiene como destino países como Ecuador y Perú. Es un comercio organizado que selecciona qué clase de equipos se llevan. Muchos de los equipos robados no se encuentran en los operativos policiales porque ya no están en Colombia”.

Pese a que las autoridades advierten que la denuncia es importante para capturar a los responsables de este delito, el concejal fue enfático en afirmar que “fuimos hasta el CAI de San Francisco a denunciar y el policía que estaba en ese momento nos dijo que para qué recibía el reporte si no iba a pasar nada, que mejor fuéramos a la Fiscalía. Cuando ponen al ciudadano a dar vueltas por toda la ciudad se rompe la ruta de atención. Pareciera que poner muchas denuncias resulta negativo para el trabajo de las autoridades”.

Una de las hipótesis que maneja el cabildante para que en ‘Las Pulgas’ ya no se almacenen cosas presuntamente robadas es que este centro comercial fue intervenido, hay presencia constante de autoridades y los criminales quedarían expuestos si adelantan alguna transacción en el sector.