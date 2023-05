$!Así está el Índice de Pobreza Multidimensional en Santander, según el Dane | Análisis

“Yo tengo mujer, pago arriendo y tenía que rebuscármela como fuera para no quedarme en la calle”, afirma.

Sin un ingreso estable, él ya no pudo seguir pagando las cuotas de seguridad social y, de manera literal, se quedó sin la asistencia de salud: “Eso ha sido lo más duro, porque me ha tocado ‘saltar matones’ para acceder al Sisbén. En esas ando, pidiendo un chance para entrar en la lista de beneficiados”.

Así las cosas, Marco Andrés hoy recorre las calles de Bucaramanga ‘cuartillando’ uno que otro peso. De esquina en esquina, comenzó a vender de manera semanal los 100 puestos de esos desvencijados cartones que ofrecen las rifas populares: “Yo vivo del azar; es decir, de los cupones que vendo y de la suerte que les traigo a mis clientes, que son esos amigos que me dan una manita. Mañana, por ejemplo, tengo un sorteo de $100 mil. ¿Se apunta?”, pregunta.

“La gente me ayuda y ahí, poco a poco, voy saliendo adelante en esta cotidianidad que me tiene rebuscándomela y en una situación, que si bien es dura, me ha hecho más fuerte”, afirma.

Ofrecer puestos de rifas se convirtió en la fuente de ingreso para Marco Andrés, quien confiesa que, a pesar de ello, le angustia el tema de su seguridad social: “Lo que gano sólo me alcanza para pagar el arriendo de una modesta casa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga”.

Marco Andrés hace parte de aquellos bumangueses que vieron una notable una disminución en barreras de acceso a servicios de salud por un desempleo de larga duración; no obstante, él considera que “poco a poco mi situación ha venido mejorando, gracias a las ganas que le estoy imprimiendo a la vida”.