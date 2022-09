$!Así quedó el cobro por porte de placa en Bucaramanga

Los dos concejales que no participaron en esta votación fueron: Tito Rangel y Jorge Rangel.

Es importante indicar que en 2022 no se aprobó el cobro de dicha tasa. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga suspendió este recaudo para el presente año, tras una sentencia judicial confirmada en octubre pasado por el Tribunal Administrativo de Santander.

Así quedaron las tarifas

En 2023 los dueños de más de 229.000 automotores matriculados en Bucaramanga deberán pagar los siguientes valores por concepto anual de porte de placa:

* Vehículos particulares, públicos y oficiales $45.600.

* Motocicletas, motocarros, cuatrimotos y similares $12.300.

Sumado a dicho valor, el propietario también deberá pagar un monto adicional por concepto de “facturación”.

Por ejemplo, en cobros que erróneamente se generaron en 2022 hubo dueños de automóviles que pagaron los $45.600 por la tasa de porte de placa, más otros $45.600 por facturación. Es decir, en este tipo de casos el contribuyente pagó en total $91.200.

Vanguardia trató de precisar detalles sobre dichas tarifas con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo ninguna respuesta oficial por parte de la entidad.

De acuerdo con lo asegurado por Tránsito, actualmente se formula un acto administrativo con el fin de hacer la devolución de aquellos cobros correspondientes a la vigencia 2022, que por error se emitieron a principios de la vigencia.

“A partir de 2023 se aplicará en Bucaramanga la Ley 769 de 2002, que permite el cobro de los derechos de tránsito, no solo del porte de placa. Este recaudo fue anulado por un juez, debido a que estaba mal establecido y lo reguló el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito, cuando los competentes para fijar y regular estas tarifas son el Concejo o la Asamblea. Lo que hicimos fue determinar el sistema y el método de cobro”, informó Carlos Barajas Herreño, presidente del Concejo de Bucaramanga.

De acuerdo con lo argumentado por las autoridades locales, entre ellas el mismo alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el recaudo de tales es clave para el balance financiero y por ende el sostenimiento de Tránsito.

“Lo que hicimos fue darle un ‘salvavidas financiero’ a Tránsito para que no se privatice la entidad, para que la regulación vial en la ciudad no se convierta en un negocio y las multas no lleguen ‘a manos’ de un particular”, resaltó el Presidente del Concejo.