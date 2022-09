Bumangueses marcharon masivamente en contra de las políticas de Petro

VOCES CIUDADANAS

Mónica Mejía: “Estamos alzando la voz en pro del país, porque somos un pueblo con recursos y no podemos permitir que el Gobierno piense importar lo que aquí tenemos. Además, la Reforma Tributaria es arbitraria. Marchamos porque sentimos dolor de patria”.

Dionisio Martínez: “Yo protesto por nosotros, los pensionados. Mi caso es singular: trabajé toda mi vida y este Gobierno piensa negarme lo que por derecho me gané con el sudor de mi frente. Le digo ‘no’ a la reforma pensional”.

Edwin Rivera: “Marcho por los derechos de nuestra gente, por la democracia y, por supuesto, para decirle a Petro que no me gustan sus reformas y, en general, no me agrada su política. Si no nos unimos, nadie nos ayudará, el pueblo es la voz de Dios.

Juan González: “La Reforma Tributaria está por encima de lo que planteaban los anteriores gobiernos. Petro no fue un buen alcalde de Bogotá, es amigo de Maduro y ahora quiere meterse con nuestro pueblo. Hay que sacarlo, como sea”.

PANORAMA NACIONAL

En la Capital de la República la gente se concentró principalmente en el Parque Nacional y en la Plaza y Monumento de los Caídos, para protestar contra la Reforma Tributaria y los proyectos de Reforma Laboral, que el Gobierno presentará el año entrante, y el Código Electoral, entre otros. La mayoría iba con banderas de Colombia y vistiendo camisetas blancas. La ‘Gran Marcha Nacional 26S’ incluyó concentraciones en más de 25 ciudades del país e incluso en varias zonas de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza.

“Petro le dice al país que esta reforma era para 4.000 colombianos más ricos, pero será para 48 millones de colombianos”, comentó Pierre Onzaga, uno de los gestores de la movilización a nivel nacional.