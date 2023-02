El anuncio del ‘Día sin carro y sin moto’, que ya tiene definidas dos fechas específicas en el área metropolitana de Bucaramanga, sigue levantando polémica entre la ciudadanía y los gremios.

Como se recordará, el ‘Comité de Movilidad Sustentable’ informó que se efectuarán dos ‘Días sin carro y sin moto’, tanto en la capital santandereana como en Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Las fechas serán los próximos 27 de junio y 19 de septiembre, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Para Juan Carlos Rincón Liévano, director de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, “estas son medidas que, independientemente de su implementación por ya largos años, afectan de manera significativa la actividad comercial”.

Añadió que “la actividad económica se ve mermada; y en dinámicas de reactivación y consolidación, sin duda, esas jornadas golpean fuerte”.

“No desconocemos todos los esfuerzos que en materia de sostenibilidad se adelanten. Entiendo la importancia de la sintonía metropolitana y que un importante número de ciudades tiene jornadas similares, pero desde el comercio formal hay que ser claros sobre los estragos que nos deja el Día sin carro y sin moto”, argumentó.

A su juicio, “es fundamental la socialización con suficiente anticipación para actividades como ésta y mostrarle a la ciudadanía los beneficios de la misma. Se debe hacer un énfasis mayor porque, en muchos casos, se percibe como un hecho aislado o sin contundencia alguna. Me refiero a los resultados de las mediciones y de los beneficios tangibles para la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo”.

Sobre el particular, el abogado Sergio Andrés Marín Blanco, aseguró que tiene sus dudas “frente a la legalidad de las medidas de establecer el ‘Día sin carro y sin moto’ durante dos días al año; hasta donde he podido averiguar, estas resoluciones las deben tomar las máximas autoridades administrativas de cada municipio, no un Comité Sustentable de Movilidad”.

Recordó que “en ciudades como Bogotá e Ibagué, por citar solo dos ciudades de Colombia, se han determinado estas fechas solo una vez al año y mediante decreto o acuerdo municipal”.

Al respecto Fabián Fontecha Angulo, subdirector de Transporte del Área Metropolitana, respondió que, de manera efectiva, “los cuatro gobiernos de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón emitirán por separado sus respectivos actos administrativos, los cuales fijarán estas resoluciones de restricción vehicular”.

Fue enfático en decir que estas fechas “ya fueron socializadas y concertadas con diferentes actores, entre ellos los gremios, los usuarios del transporte público y las gerencias de diferentes centros comerciales del área”.

Él recordó que se estima que “durante las dos fechas del ‘Día sin carro y sin moto’ 630 mil carros particulares dejen de circular; eso es algo que favorecerá la movilidad, descontaminará la ciudad y ayudará al uso de otros medios alternativos de transporte”.

“Está comprobado que con la reducción del parque automotor se bajan los niveles de polución en zonas como el Centro, Cabecera, La Ciudadela y el sur de la meseta”, explicó.

Y recalcó que “la velocidad de desplazamiento promedio mejora. La última edición del ‘Día sin carro y sin moto’ evidenció una tranquila movilidad por las calles”.

“Además, los biciusuarios participarán de actividades didácticas, comprobando que la bicicleta puede resultar más práctica que un vehículo tradicional”, recalcó.

Para César Camilo Hernández, director del Área Metropolitana, “una medida como el ‘Día sin carro y sin moto’ aporta a la preservación del planeta y a los ciudadanos. Estas fechas son espacios que impulsan al cambio de cultura de movilidad”.

Reiteró que, “en las mediciones realizadas verificamos el mejoramiento de los indicadores de calidad de aire y ruido; además se fortalece y aumenta el uso del transporte público, siendo días importantes para un gremio que produce alrededor de 10.000 empleos directos”.