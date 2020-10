“Cuando uno sale a montar cicla trata de ser buen ciudadano y transitar por el espacio que se nos brindó para nuestra movilidad, sin embargo no hay un solo día en que no encuentre obstáculos, llámese carros, motos, personas caminando, carritos de comida, incluso si al frente de la ciclovía queda algún taller, ahí están trabajando”, expuso.

“Uno a veces también entiende a las personas, porque salen a caminar pero se encuentran con que los andenes, que son para su uso, están obstaculizados por carros o motos que los usan de parqueadero”, agregó.

Ante este panorama, Andrea Méndez, directora de Tránsito de Bucaramanga, mencionó que están realizando controles viales cada semana apuntando a la recuperación del espacio público en las ciclorrutas.

“Estamos trabajando en la recuperación del espacio público y en la debida sanción a aquellos actores viales que cometen infracciones dentro del bicicarril. Sin embargo el tema de la invasión por ventas ambulantes le corresponde a la Secretaría del Interior”, indicó.

Iván José Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga reconoció la falta de cultura ciudadana, sobre todo en el parqueo sobre la ciclorruta.

“Junto a la Dirección de Tránsito estamos haciendo esfuerzos para que estas situaciones poco a poco las vayamos erradicando. No obstante, no es un tema que se pueda solucionar de un día para otro, aunque sí hemos visto mejoría en algunos puntos en donde llevamos socializando con más tiempo, por ejemplo al frente de la Clínica Chicamocha, en La Rosita, aunque no al 100 % la gente respeta más”, expresó.

De esta manera, el gobierno de Bucaramanga apuesta por el cambio de mentalidad y por un mayor reconocimiento a los ciclistas como actores viales.

“Este es un trabajo de articulación con Tránsito, que obviamente no da abasto. Sin embargo, seguiremos trabajando en la promoción de la cultura, no es cuestión de un día o semanas, sino una cosa continua que debe terminar en un objetivo a mediano plazo y es que toda la ciudadanía entienda y respete las ciclorrutas y sepa para qué fueron construidas”, añadió.