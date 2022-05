Estudian revivir impuesto por porte de placa en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga afirmó que asumió la decisión judicial y no se está cobrando este valor durante la vigencia del 2022.

Sin embargo, indicaron que la entidad dejó de cobrar este año cerca de $14 mil millones por concepto de porte de placa, lo que pondría en riesgo sus finanzas.

Ante el panorama, el presidente del Concejo de Bucaramanga, Carlos Barajas, manifestó que “se presentó un proyecto de acuerdo por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para volver a cobrar el derecho a porte de placa. Este se intentó debatir en sesiones ordinarias, pero por falta de quórum en Comisión Primera se aplazó su discusión”.

Barajas dijo que “a la fecha no está vigente el tema y la Administración Municipal no me ha comunicado algún tipo de decisión para volverlo a radicar”.

El Presidente del Concejo explicó que por estos recursos que dejaron de percibirse “la Dirección de Tránsito tiene un desfase financiero, no tiene recaudo propio y su situación económica es bastante compleja”.

Asimismo, Barajas argumentó que “hoy las salidas son que restablezcamos de manera técnica, legal, constitucional y en derecho un recaudo para que la DTB sea autosostenible o que simplemente nos vayamos a la privatización. De aquí a dos meses no hay recursos para pagarle a alféreces ni al personal administrativo”.

Por su parte, el concejal Cristian Reyes, señaló que “el llamado a la Administración Municipal es mirar todos los mecanismos para que se le puedan inyectar los recursos a la entidad y modernizarla. La DTB es un patrimonio de los bumangueses, es una de las mejores direcciones del país y que históricamente los matriculas con placa de la ciudad tienen un plus”.

Reyes propuso que “otra alternativa sería que parte de los recursos que pagan los propietarios de vehículos por concepto de impuesto departamental se destinen a fortalecer la Dirección de Transito de Bucaramanga y esta pueda seguir prestando un servicio de calidad con tecnologia de punta y mejorando la competitividad frente a otras existentes en el área metropolitana”.

El cabildante invitó a quienes adquieren vehículos nuevos para que “matriculen en Bucaramanga, que quieran lo propio y no vayan a pagar matrícula a otros departamentos simplemente por ahorrar algunos pesos”.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Santander confirmó, en segunda instancia, la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Bucaramanga, mediante la cual se declaró la nulidad del Acuerdo N° 001 del 13 de enero de 2017, proferido por el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Lo anterior quiere decir que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ya no le puede cobrar a los vehículos particulares moto y carros, oficiales, públicos, remolque, semiremolque y motocicletas, el derecho anual de placa.