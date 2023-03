$!Hay 156 ‘terminales’ de transporte pirata en el área metropolitana de Bucaramanga

Es decir, muchos ciudadanos prefieren estos vehículos ilícitos por encima de otros para no tener que esperar o hacer filas en las estaciones de buses, sobre todo durante las ‘horas pico’.

De igual forma, “el transporte ilegal les ofrece a los bumangueses que utilizan ese servicio una gran cobertura y una total disponibilidad por parte de sus conductores, aunque quienes van al volante no sean ni los más diestros ni los más respetuosos de las normas del Código de Tránsito”.

Además, tener una motocicleta es relativamente fácil. No en vano, según el referido sondeo social, en el 36,8 % de los hogares de la capital santandereana se dispone de al menos una o de dos motocicletas por familia. Es decir, el modo de ‘transporte urbano’ predominante en los cuatro municipios del área es ese tipo de vehículo.

Hoy se contabilizan más automotores de este tipo que núcleos familiares en la ciudad. Cifras oficiales indican que hay 354 mil 195 hogares en la conurbación, mientras que el registro de motos ya suma 422 mil 809.

Los usuarios de la ilegalidad se inclinan por esta forma alterna de movilidad por falta de alternativas y por las pocas frecuencias que ofrecen los transportes convencionales y el propio Metrolínea.

Para el coronel de la Policía Metropolitana, Alejandro Gaitán, esta situación obedece a dos razones: la demanda del servicio por parte de la ciudadanía y las evidentes deficiencias en la movilidad vehicular del área metropolitana.

“Uno creería que el mototaxi o los carros ilegales solo se usan en estratos 1 y 2 o 3; sin embargo, hemos detectado que hasta las personas de los estratos 4 y 5 se están acostumbrando a subirse a ese tipo de servicios”.

Una prueba de ello se detecta en la entrada del exclusivo sector de Cañaveral, en Floridablanca, en donde se han llegado a contabilizar hasta 250 motocicletas a la espera de pasajeros.

Otras razones de esta situación, según los analistas son: el transporte público colectivo que presta Metrolínea no ha podido superar problemas tales como la irregularidad con que pasan los buses alimentadores por los barrios; la inseguridad que hay en los buses de servicio urbano de pasajeros; lo distanciado que están los paraderos; el no cubrir aún tal servicio a todas las zonas de la ciudad, etc...

Para Fabián Fontecha Angulo, subdirector de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, “la ilegalidad está alimentada por factores tales como la compra masiva de motocicletas, las cuales son fácilmente financiadas a la gente”.

“Además, se necesita una normativa para el control de la multipropiedad, que hace que muchas personas tengan varias motocicletas en su casa”, añadió.

Para Yani León, experta en temas urbanos, “la gente no es consciente del daño que le hace a la ciudad usando el ‘mototaxi’. Claro está que se debe mejorar el transporte público en su infraestructura, el cual debe contar con frecuencias y coberturas”.