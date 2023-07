Inconformidad de comerciantes y ciudadanos por demoras en obras en el área metropolitana

A decir de los ingenieros de la obra, “ese cerramiento obedece a las especificaciones iniciales del proyecto de remodelación, el cual contemplaba un aumento en el área del parque que incluía el carril de las vías ya citadas”.

Según ellos, para esa actuación contaron con el visto bueno de la administración municipal, la Dirección de Tránsito y Transporte y de la misma comunidad.

“Sin embargo, todo parece indicar que los encargados de la obra, en acuerdo con el municipio y DTTF, modificaron las especificaciones del proyecto y, entonces, ese cerramiento retrocederá hasta el andén que bordea el parque. Aún no hay fecha para esa modificación”. Al menos así nos dijeron los ingenieros de obra, con quienes dialogó este diario.

Ese cerramiento, que como ya dijimos va hasta casi la mitad de esas vías, carece de pasos peatonales debidamente señalizados, lo que pone en riesgo la vida de los transeúntes. Al por qué de la ausencia de esas franjas peatonales, los ingenieros respondieron que “las personas debían transitar por los andenes de enfrente para no arriesgar sus vidas. Es decir, quien no intuya el riesgo es responsable por lo que le pueda pasar”.

“Llevo más de 30 años haciendo el mismo recorrido, vivo por los lados de la DTTF y siempre me vengo por el andén derecho, de sur a norte, hasta llegar al parque y ahí me la paso con mis amigos, un rato en la mañana y otro en la tarde. Lo mismo hacemos los domingos cuando venimos a misa con la esposa, cuando hacemos mercado y cuando requerimos las vueltas en la Alcaldía. Ahora, al llegar a la calle 6 con carrera 8 debemos pasar pegados a las láminas de zinc del cerramiento y los carros nos rozan, no hay protección para nosotros”, manifestó Jairo Gómez, uno de los adultos mayores que diariamente frecuentan el parque principal de Floridablanca.

“En diálogo con los ingenieros, además de enterarnos de la inoperancia del plan de movilidad, también supimos que la obra avanza sin un plan de manejo ambiental aprobado por la CDMB”, dijo la Personera de Floridablanca.