La historia de tres perritos que buscan una segunda oportunidad después de ser abandonados y maltratados

'Arequipe' es un perrito que hace un mes deambula por las calles de Floridablanca, esperando a sus amos. Según cuentan testigos, fue abandonado por su familia que al parecer se mudó a Bogotá. Los vecinos le buscan un nuevo hogar.

De día y de noche 'Arequipe' se la pasa dando vueltas entre la portería del conjunto El Rosario Condominio II en Floridablanca y Bucarica. Desde hace aproximadamente un mes sus dueños decidieron abandonarlo, cuando se mudaron de ciudad.

Desde entonces, el perrito no ha tenido un hogar y espera pacientemente a que regresen sus amos.

"Yo lo veía por ahí desde hace rato pero no me imaginé que no tuviera dueño. Nos pusimos a preguntar qué pasaba y nos enteramos que su familia se fue y lo dejó abandonado. Él no sabe lo que pasa, se la pasa en la portería esperando a que regresen", contó Gladys, una residente del conjunto, quien se ha conmovido por su historia y a través de las redes sociales dio a conocer el caso de 'Arequipe'.

Entre la gente del edificio y los celadores le compran la comida y le ponen agua.

"El perrito es un amor, es muy bonito, se le ve en sus ojitos la tristeza. Es un perrito mediano, pero queremos que tenga un hogar porque es muy duro verlo ahí solito, esperando a alguien que ya no va a llegar".

Si quiere adoptarlo o apadrinarlo puede comunicarse con Gladys en el celular 3174864553.

También buscan hogar

Como 'Arequipe', son muchos los casos de perritos que buscan un nuevo hogar después de ser maltratados y rescatados o de sufrir abandono.

Uno de esos casos es el de 'Canela', una perrita de aproximadamente ocho meses, que abandonaron en el caño del asentamiento 'Rincón de la Paz', en Bucaramanga, cerca a Centro Abastos.

"Canela estaba embarazada, la golpeaban, cuando las vecinas del sector vieron que empezó a tener los bebés pero botaba un líquido verde buscamos donde resguardarlos a todos. Logramos buscar un hogar para ellos pero sus bebés nacieron enfermitos y a la semana murieron" relató María Alejandra Prada, quien conoció el caso.

La perrita estuvo en tratamiento con el veterinario, empezó a comer mejor y desde hace un mes está en hogar de paso.

"Queremos encontrarle un hogar. Ella ha estado muy triste por sus bebés, se nota cuando un perrito está así. Queremos que tenga una familia. Ya está vacunada y esterilizada. Se merece una nueva oportunidad".