La historia del nadador 'de oro' del barrio Bucaramanga

El 31 de marzo de 1994, en una de las manzanas que conforma el barrio Bucaramanga, llegó a este mundo Miguel Ángel Rincón Narváez, un niño que nació para triunfar, para sobreponerse, a punta de brazadas, a los obstáculos de la vida. También vivió varios años en el barrio El Palenque de Girón, pero retornó al barrio de sus raíces.

Los mejores recuerdos de su infancia están impregnados en la escuela San Pablo, donde se forjó un fuerte vínculo con los amigos, que aún se mantiene intacto, y también con algunos que ya no están terrenalmente o que tomaron otros rumbos.

Lea también: Pedaleando buscan ‘redescubrir’ la belleza de Santurbán

Cuando estaba pequeño soñaba con ser parte del Ejército Nacional, de sumarse a la milicia. Sin embargo y como él afirma, los planes que tenía Dios para su vida eran totalmente distintos y encaminados al deporte.

A la edad de nueve años, Miguel Ángel tuvo que afrontar una experiencia de vida que demarcó el destino que se traza hoy en día. “Tuve un accidente con un arma de fuego. Tuve una lesión en la médula a nivel de las vértebras T7, T8 y T9, que hizo que la movilidad de mis piernas se perdiera”, expresó.

Luego de haber pasado por manos de varios médicos y de que su anhelo por volver a caminar se mantenía intacto, una amiga de su progenitora le sugirió la natación como una alternativa para lograrlo. “En este deporte busqué mi recuperación, pero poco a poco fui encontrando otra visión. Hoy le digo a la gente que no quisiera volver a caminar porque hoy soy la persona que soy y el deportista que soy gracias a esto”, expresó el deportista.

Le puede interesar: Así se hizo la primera cirugía con técnica japonesa Ozaki en una paciente santandereana

En las piscinas olímpicas del Indersantander se forjó, conoció a referentes como el medallista paralímpico Moisés Fuentes y a otros grandes de este deporte. A sus 28 años hace parte de la Selección Colombia de Natación Paralímpica; en los juegos parapanamericanos de Lima, en 2019, Miguel Ángel se colgó cuatro medallas de plata y dos de bronce, lo que le dio un cupo a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Su esfuerzo y su talento lo tienen como medallista mundial de la World Champions disputada en Portugal y es campeón nacional y ostenta récords nacionales en varias pruebas. Su especialidad es los 100 metros combinado, pero también se destaca en pruebas de 200 metros combinado, 200 metros libres, 50 metros libres, 100 libres y 50 en estilo mariposa.

Aunque es un deportista de alto rendimiento, el camino para ser campeón no fue fácil. Su madre y padre estuvieron en los momentos más complicados. “Muchas veces me tocó hacer rifas, en otras ocasiones tuve que rodar entre el entrenamiento y mi casa porque no había dinero para el transporte. Sin embargo, después de un tiempo me fui superando, conseguí mis propios recursos, conseguí trabajo y me di a conocer en muchas partes”, afirmó Rincón Narváez.

La independencia que le ha dado el deporte es algo que destaca Miguel Ángel puesto que “cuando pude lograr algunos recursos, con mi primer triunfo en Juegos Nacionales, a los 16 años cumplidos compré mi moto. La ‘arañita’, como cariñosamente la llamo, ha sido una gran compañera. Con ella he viajado, me ha llevado y traído de mis entrenamientos, he conocido, he corrido. Soy un amante a la velocidad, pero con responsabilidad. Estoy en proyecto de comprar otra motocicleta, pero a esta le tengo mucho cariño y la voy a guardar de recuerdo”.

El campeón también es motor de su familia, tiene dos hermanos y dos hermanas y es quien se encarga de guiarlos, a veces de regañarlos para enseñarles que la vida es aprendizaje, que todo es posible con esfuerzo.

Miguel Ángel tiene los ojos puestos en los Paralímpicos de París 2024, en donde quiere subirse al podio, seguir cosechando éxitos, pero sin olvidar que en su amado barrio Bucaramanga “la gente es berraca, surge, triunfa y nunca se olvida de sus raíces humildes”.