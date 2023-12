$!Los retos y tareas del alcalde Beltrán a sus secretarios: así quedó el gabinete en Bucaramanga

Al tomar posesión del cargo como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024 – 2027, Jaime Andrés Beltrán ratificó los nombres de los principales cargos que lo acompañarán en su gestión, que comienza el 1 de enero, y trazó las primeras líneas de trabajo a sus colaboradores más cercanos

El alcalde Beltrán aprovechó su discurso de posesión para poner tareas y destacar los retos que tendrá el nuevo gabinete municipal, que comenzará labores el 1 de enero.

En el acto protocolario, realizado en la popular ‘Calle de Los Estudiantes’, en la Ciudadela Real de Minas, Beltrán anunció que el ingeniero civil Carlos Bueno, actual director de Tránsito en la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas, continuará en su cargo en su gobierno.

“No tengo afinidad con el gobierno saliente, pero con usted sí, porque creo en su liderazgo y creo en la gente que tiene capacidad, no me importa de donde vienen, me importa es para donde vamos, y usted la tiene clara, vamos recuperar a Bucaramanga, bienvenido al gobierno”, le dijo el mandatario a Bueno al ratificarlo.